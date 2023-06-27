الثلاثاء 27 حزيران 2023
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تجارة الأردن: نشاط ملحوظ في قطاع المواد الغذائية

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تسوق في أحد المولات التجارية
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو، أن قطاع المواد الغذائية، يشهد نشاطاً ملحوظاً لجهة الإقبال منذ يوم الخميس الماضي، خاصة على شراء المواد الأساسية.اضافة اعلان
وقال المهندس عمرو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطلب بالسوق المحلية يتركز على الأرز والسكر والزيت والشاي والقهوة، والشوكولاتة، والجميد، والألبان، بينما يسير بنحو معتدل لجهة مستلزمات الكعك والمعمول.
وأوضح، أن الطلب على حلويات العيد من شوكولاتة وسكاكر، جيد جداً لوجود منافسة قوية بين التجار والمستوردين، وعروض متنوعة على الأسعار، في المولات والبقالات الكبيرة والمحامص، لافتاً لوجود تنوع كبير في المنشأ والأصناف، واستقرار في الأسعار عند معدلاتها الاعتيادية.
وأشار إلى أن حركة الشراء ازدادت بشكل لافت منذ يوم السبت الماضي على مادة الجميد السائل والجاف والأرز متوسط الحبة، لاتجاه الناس خلال العيد نحو إعداد المأكولات الشعبية، بالتزامن مع ذبح وتوزيع الأضاحي.
وبين، أن الطلب في محلات الحلويات والمطاعم نشط مع زيارة المغتربين للمملكة بالتزامن مع العطل المدرسية والصيفية والعيد، لافتاً أن سلوكيات المستهلكين في الأردن، تتجه نحو شراء الحلويات بكثافة في آخر يوم قبيل حلول العيد.
وأكد المهندس عمرو وجود استقرار واضح في أسعار العديد من السلع والمواد الغذائية، وانخفاض على بعضها لا سيما البقوليات بمعدل 20 بالمئة والزيوت النباتية بمختلف أصنافها بنسبة 50 بالمئة عما سجلته من أسعار خلال شهر رمضان، لافتاً إلى وجود تذبذب طفيف على أسعار مادة السكر.
ويستورد الأردن مواد غذائية تصل قيمتها لنحو 4 مليارات دولار في العام، يذهب جزء منها كمواد أولية للصناعة، والآخر جاهز للاستهلاك.
ويضم قطاع المواد الغذائية 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم المملكة لكن نصفها بالعاصمة، توفر نحو 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.
--(بترا)
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