تجارة الأردن وغرف الإمارات يبحثان تعزيز علاقات البلدين التجارية

عمان- بحث وفد من غرفة تجارة الأردن، مع رئيس اتحاد غرف الامارات رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، عبدالله محمد المزروعي سبل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الجانبين وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين التجارية والاستثمارية.



اضافة اعلان

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم السبت، تناول اللقاء الذي عقد بمقر الاتحاد، آليات التعاون بين الجانبين فيما يخص تبادل المعلومات وزيارات الوفود التجارية والخبرات واستغلال الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة لدى البلدين من خلال أقامة شراكات مشتركة.



واكد الوفد الذي ضم رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق وعضوا مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن رئيس غرفة تجارة مادبا المهندس حسام عودة، وممثل قطاع الانشاءات ومواد البناء بالغرفة المهندس ابراهيم النوايسة، ان الأردن والامارات تربطهما علاقات عميقة ومتجذرة بمختلف المجالات ووصلت لمستويات متقدمة من التنسيق والتعاون وبخاصة بالشأن التجاري والاستثماري والمشروعات المشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية ذات القيمة المضافة.



واشار الوفد إلى أن القطاع التجاري والخدمي يتطلع لزيادة وتوسيع الاستثمارات الإماراتية بالمملكة، وتعزيز التعاون بعدد من القطاعات، لافتا للاصلاحات التي أنجزت في الاردن لتطوير بيئة الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وأصحاب الأعمال.



من جانبه أكد الحاج توفيق وجود الكثير من الفرص المتاحة لتعزيز آفاق التبادل التجاري بين الأردن ودولة الامارات العربية من خلال التركيز على قطاعات الزراعة والسياحة والمواد الغذائية وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والتعدين وغيرها، مؤكدا أن غرفة تجارة الأردن ستعمل على تنظيم زيارة لوفد اقتصادي أماراتي للمملكة.



وبين الحاج توفيق أن المملكة ترحب بزيادة التعاون التجاري والاستثماري مع الامارات، وبناء شراكات دائمة بين رجال الاعمال والتجار، مبينا أن تجارة الأردن ستعمل على تزويد الاتحاد بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة.



بدوره، أكد المزروعي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي عززها جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا أن هذا يعطي دفعه للقطاع الخاص للبناء عليها والتقدم بعلاقات البلدين التجارية لمستويات أعلى تلبي الطموحات.



ولفت المزروعي إلى أن القطاع الخاص في بلاده لديه رغبة قوية واستعداد حقيقي لزيادة الاستثمارات الأماراتية بالمملكة وتعزيزها بقطاعات حيوية بشكل أكبر، مؤكدا أن الاتحاد حريص على تعزيز علاقاته مع تجارة الأردن وبما يخدم مصالح البلدين المشتركة.



يذكر أن صادرات المملكة إلى دولة الامارات العربية المتحدة بلغت خلال العام الماضي 2023، نحو 327 مليون دينار، مقابل 977 مليون دينار مستوردات.