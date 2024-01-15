تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي

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بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال عام 2023، قرابة 860 مليون ريال (236.2 مليون دولار).وذكرت إحصاءات حديثة على موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الاثنين، أن تجارة الأردن وقطر، سجلت ارتفاعا بواقع 60 مليون ريال (16.4 مليون دولار) وبنمو نسبته 7 بالمئة خلال العام الماضي، وذلك على أساس سنوي، مقارنة بـ 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال عام 2022.وتتركز صادرات الأردن إلى قطر، على العديد من السلع والمنتجات المتنوعة الاستهلاكية والغذائية ومنها، المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، الخضار والفاكهة، اللحوم، التمور بأنواعها، الأجبان والألبان الطازجة، اللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، الحبوب والحلويات والكعك بأنواعه، الأرز، العصائر، المكسرات، الزيوت والسمنة بأنواعهما، المخللات، الأعشاب، العسل، الطيور المجمدة، والبيض والقهوة الأردنية.أما صادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة؛ مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، والبولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك وزيوت محركات السيارات والسماد العضوي والمحاليل الطبية.ويشهد الميزان التجاري بين البلدين نموا بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، والتي تسجل قفزة كبيرة بشكل خاص منذ عام 2020.وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.