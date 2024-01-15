الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي

تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي
تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7 % العام الماضي
بلغ حجم المبادلات التجارية بين الأردن وقطر خلال عام 2023، قرابة 860 مليون ريال (236.2 مليون دولار).
وذكرت إحصاءات حديثة على موقع جهاز التخطيط والإحصاء القطري اليوم الاثنين، أن تجارة الأردن وقطر، سجلت ارتفاعا بواقع 60 مليون ريال (16.4 مليون دولار) وبنمو نسبته 7 بالمئة خلال العام الماضي، وذلك على أساس سنوي، مقارنة بـ 800 مليون ريال (219.7 مليون دولار) خلال عام 2022.اضافة اعلان
وتتركز صادرات الأردن إلى قطر، على العديد من السلع والمنتجات المتنوعة الاستهلاكية والغذائية ومنها، المواد والمنتجات الغذائية الطازجة والمصنعة، الخضار والفاكهة، اللحوم، التمور بأنواعها، الأجبان والألبان الطازجة، اللحوم ومشتقاتها، الدواجن ومشتقاتها، الحبوب والحلويات والكعك بأنواعه، الأرز، العصائر، المكسرات، الزيوت والسمنة بأنواعهما، المخللات، الأعشاب، العسل، الطيور المجمدة، والبيض والقهوة الأردنية.
أما صادرات قطر للسوق الأردني، فتشمل المواد الكيماوية المتنوعة؛ مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، البارافين، والبولي إيثلين، قضبان الحديد، الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك وزيوت محركات السيارات والسماد العضوي والمحاليل الطبية.
ويشهد الميزان التجاري بين البلدين نموا بوتيرة متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوما باستمرار ارتفاع مستوردات قطر من المواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية الأردنية، والتي تسجل قفزة كبيرة بشكل خاص منذ عام 2020.
وتجاوز حجم الميزان التجاري بين البلدين خلال السنوات العشر الماضية، 11.5 مليار ريال قطري (3.17 مليار دولار)، بحسب إحصاءات رسمية صادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

منذ 30 دقيقة
مدينة عمان - (أرشيفية)

على وقع ضغوط اقتصادية.. كيف نحمي الطبقة الوسطى؟

منذ12 ساعة
Untitled-1

الدفع عبر المحافظ الإلكترونية يرتفع %123

منذ13 ساعة
Untitled-1

ما علامات اختراق هاتفك الذكي؟

منذ13 ساعة
سياح يسيرون في شارع مادبا السياحي-(أرشيفية)

ربع سياح المملكة من المغتربين

منذ13 ساعة
سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)

البترا ثالث أفضل وجهة سياحية عالمية.. تصنيف يحتاج للاستثمار

منذ13 ساعة
افكار و مواقف

100 يوم صمود ومقاومة

جهاد المنسي |اليوم

مبادئ الزعيم مانديلا لم تمت

نضال منصور |اليوم

الاقتصاد الإسرائيلي والحرب على غزة

أحمد عوض |اليوم

الموقف مثلما ينبغي أن يفهم!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شرق أوسط.. النسخة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

الركمجة السياسية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات | منذ12 ساعة
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات | منذ12 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
 