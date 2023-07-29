السبت 29 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"تجارة الاردن": لا تأثير لقرار حظر تصدير الأرز الروسي على المملكة

أرز
أرز
أكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، المهندس جمال عمرو ، أن قرار روسيا بحظر تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية العام الحالي، لن يؤثر على المملكة كون التجار يستوردون كميات محدودة من هناك.اضافة اعلان
وقال المهندس عمرو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الأردن كان يستورد كميات ليست كبيرة من السوق الروسية، إلا أنه توقف عن ذلك بعد قرار حظر تصديره منذ منتصف العام الماضي 2022.
وأشار إلى كميات الأرز التي استوردتها المملكة من روسيا خلال السنوات الماضية، وبلغت 4000 طن في 2020، و11 ألف طن عام 2021، و8 آلاف طن حتى منتصف العام الماضي 2022.
واستبعد وجود أي تأثير للقرار الروسي على السوق المحلية لوجود الكثير من المصادر البديلة من الأرز الحبة المتوسطة، موضحا أن مستوردات المملكة من الأرز بلغت خلال العام الماضي230 ألف طن، توزعت بين الحبة المتوسطة والطويلة وبسمتي.
وذكر أن استهلاك السوق المحلية من مادة الأرز بمختلف أصنافه تصل إلى 150 ألف طن سنويا، فيما باقي الكميات تبقي كمخزون لدى المستوردين والتجار.
وأشار المهندس عمرو إلى أن 70 بالمئة من استهلاك المملكة من الأرز يتركز بصنف الحبة المتوسطة والذي يستورد من الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
وكانت الحكومة الروسية أعلنت، اليوم السبت، عن فرض حظر على تصدير الأرز وجريش الأرز حتى نهاية العام الحالي، بهدف الحفاظ على استقرار السوق المحلية، في تمديد جديد لإجراء تم اتخاذه لأول مرة قبل عام.-(بترا)
غابات جرش تغيب عنها المشاريع الاستثمارية - (الغد)

المدن الصناعية: اتفاقية لإقامة مدينة زراعية سياحية تراثية صديقة للبيئة في جرش منذ2 ساعة

file

نمو الصادرات الوطنية إلى منطقة التجارة العربية 16.6% خلال 5 أشهر منذ4 ساعة

64c387cbc2696

%23.4 نمو صادرات الأردن لدول الاتحاد الأوروبي خلال 5 أشهر منذ23 ساعة

برج كهرباء ضغط عال - (أرشيفية)

مع استمرار ارتفاع الحرارة.. "الكهرباء الوطنية" تؤكد القدرة على تلبية زيادة الطلب 27 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1690377460859

الأردن يستضيف مؤتمر أصحاب الأعمال تشرين الأول المقبل

27 تموز 2023
تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات والاستثمارات الثنائية مع بلجيكيا

تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات والاستثمارات الثنائية مع بلجيكا

03 تموز 2023
اقرأ أيضا
أسعار الذهب اليوم في الاردن_1

39.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

منذ 6 دقيقة
3202316115552671414390

لا تأثير لقرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن

منذ 17 دقيقة
الجغبير: الصناعة الأردنية دخلت عصرها الذهبي في عهد جلالة الملك

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

منذ1 ساعة
703c6cdf-ذهب

39.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

منذ1 ساعة
مبنى غرفة تجارة عمان

دراسة لـ"تجارة عمان" توصي بتحويل المملكة لأسرع مراكز التجارة الألكترونية بالمنطقة

منذ1 ساعة
غرفة صناعة عمان

"صناعة عمّان" تنظّم احتفاليّة يوم الصناعة الوطنيّة الاثنين

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الجرعة الأولى من تعديلات إسرائيل القضائية

د. محمد حسين المومني |اليوم

"من الاحتباس الحراري إلى الغليان العالمي"

خالد دلال |اليوم
ترجمات
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات | منذ16 ساعة
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
‏ارتفاع منسوب مياه البحر يهدد الأرواح وسبل العيش في البلدان المكتظة بالسكان والمنخفضة مثل بنغلاديش - (من المصدر)‏

الشكل الحديث للاستعمار: تغير المناخ‏

ترجمات |23 تموز 2023
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات |22 تموز 2023
 