الخميس 24 آب 2023
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تجارة عمان: تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية

تجارة عمان: تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية
تجارة عمان: تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية
أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، أن تحقيق الأمن الغذائي أولوية وطنية، ويجب توحيد جهود مختلف الجهات المعنية للوصول لذلك، والاعتماد على الذات، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.اضافة اعلان
وأوضح خلال لقاء مع رئيس وأعضاء من مجلس إدارة جمعية الأعمال الزراعية الأردنية، أن تجارة عمان تدعم بكل إمكاناتها نقابات وجمعيات أصحاب العمل باعتبارها البيت الآمن للتاجر، مؤكدا أهمية العلاقة التكاملية بين الطرفين، كون قطاع الزراعة من أهم القطاعات ذات العلاقة بالأمن الغذائي.
وبحسب بيان للغرفة، اليوم الخميس، شدد الحاج توفيق على أهمية وجود الجمعيات الزراعية والتعاونية، لإيجاد حلول مناسبة ومبتكرة لمختلف تحديات القطاع، مبينا أن اللقاء جاء تجسيدا لمبدأ ديمومة التعاون والتشارك بين الغرفة والقطاع الزراعي.
وأكد الحاج توفيق ضرورة الاهتمام بملف الأمن الغذائي وأهمية سلامة الغذاء، وسهولة وصوله للمستهلك والعمل على ديمومته ووفرته، وذلك في ضوء التحديات التي تواجه الأمن الغذائي عالميا.
بدوره، قال رئيس الجمعية المهندس سمير عويس، إن الجمعية التي تأسست عام 2021 ، وجرى إشهارها رسميا في شباط من العام الحالي 2023، تهدف إلى إيجاد قطاع زراعي مستدام له مساهمة واضحة في التنمية وتحقيق الأمن الغذائي، فضلا عن الحاجة لتوحيد جميع مؤسسات القطاع الخاصة بالأعمال الزراعية.
وعرض لرؤية الجمعية وغاياتها وأهدافها، ومنها، رفع شأن قطاع الأعمال الزراعية وتعزيز تنافسيته، ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وإنشاء قواعد بيانات خاصة بالقطاع، والتعاون مع الغرف التجارية والصناعية والزراعية والنقابات والاتحادات محليا ودوليا.
بدورهم، دعا أعضاء مجلس إدارة الجمعية إلى ضرورة عقد اجتماع للنقابات والجمعيات والاتحادات ذات العلاقة لمناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه عملهم لأهمية حجم القطاع الزراعي، وقدرته على المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، ومن ثم تبني هذه التحديات وعرضها على أصحاب العلاقة من أجل تذليلها.
واتفق الجانبان على عقد ورشة عمل تتضمن أوراق عمل وجلسات عصف ذهني تبحث تحديات القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي، تجمع المتخصصين العاملين بالقطاع الخاص من مستوردين ومنتجين.
وحضر اللقاء نائب رئيس الجمعية، المهندس محمود الطبيشي، والأعضاء المهندس جعفر الكردي، والمهندس محمد الدرعاوي، ومدير عام الغرفة هشام الدويك. بترا
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