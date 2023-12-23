السبت 23 كانون الأول 2023
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تجارة عمّان تدعو التجار للتحوط تحسبا للظروف الجوية

صادرات تجارة عمان تزيد 58.8 % خلال 8 أشهر
تجارة عمّان تدعو التجار للتحوط تحسبا للظروف الجوية
دعت غرفة تجارة عمّان أصحاب الشركات والمؤسسات والمحال التجارية في العاصمة، خاصة في وسط البلد، إلى أخذ الحيطة والحذر تحسبا للظروف الجوية السائدة بالمملكة حفاظاَ على سلامتهم والعاملين لديهم وممتلكاتهم.اضافة اعلان
وناشدت الغرفة التجار في بيان اليوم السبت، التعامل بجدية فيما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية والدفاع المدني وأمانة عمّان الكبرى والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، من تحذيرات وإرشادات تتعلق بالظروف الجوية المتوقعة لتلافي وقوع أية حوادث تلحق الضرر بالممتلكات.
وأكدت ضرورة تقيد التجار بالإرشادات التوعوية من مختلف الجهات المعنية التي تصدر خلال الظروف الجوية، حفاظا على الأرواح والممتلكات، ولتلافي تعرض منشآتهم وأعمالهم للمخاطر ولحوادث عارضة تكبدهم خسائر مالية.
وطالبت الغرفة التجار باتخاذ الاحتياطات الوقائية في تخزين البضائع في المستودعات وطوابق التسوية، وعدم تخزين البضائع بكميات كبيرة فيها، ورفع عتبات المحال التجارية بارتفاع مناسب عن مستوى الرصيف، لضمان عدم تدفق المياه إلى داخلها قدر الإمكان.
وبينت أن الالتزام بالإرشادات والتعليمات يساعد في تقليل الأضرار التي قد تنجم عن وقوع حوادث خلال الظروف الجوية المتوقعة وتسهم في حماية الممتلكات، مطالبة بعدم ترك البضائع بالمناطق المنخفضة.
ودعت الغرفة التجار لعدم التردد بالاتصال مع رقم طوارىء الأمن العام (911) او مركز الاتصال الموحد ( 102 و 117180 ) في أمانة عمان الكبرى، وعددم التردد بالتواصل مع الغرفة على الخط الساخن 064001400 – 080000777 او رقم الواتس اب 0790605060، في حال احتياجهم لأي خدمة.


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