تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية باكستانية

استضافت غرفة تجارة عمان اليوم السبت بعثة تجارية باكستانية ضمّت 7 شركات تجارية وصناعية متخصصة في عدد من القطاعات بترتيب من غرفة تجارة وصناعة "سيالكوت" في جمهورية باكستان الاسلامية، بهدف تعريف المستوردين والتجار من الاردن بمنتجات القطاعات المستهدفة.

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وحسب بيان للغرفة، نظمت البعثة معرضا تجاريا في قطاعات الألبسة الرياضية والاكسسوارات ومواد التجميل ومعدات طبية وأدوات الصيد، كما عقدت البعثة لقاءات ثنائية جمعت المستوردين والتجار من الاردن ومصدرين من باكستان .



وقال المدير العام لغرفة تجارة عمان هشام الدويك، إن البعثات التجارية مهمة جداً لكونها موجهة ومحددة المشاركة من قبل الشركات المشاركة فيها، مشيرا الى اهمية البعثات في تبادل المعرفة والتجارب والخبرات مع شركات أخرى في أسواق مختلفة، مما يمكنها من تحسين عملياتها ومنتجاتها وزيادة تنافسيتها.



وأكد الدويك أن زيارة البعثة تكتسب أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث وفر المعرض فرصة لرجال الاعمال والتجار والمستوردين الاردنيين للاطلاع على الصناعات الباكستانية في القطاعات المحددة، خاصة بان السوق الباكستاني غني بالعديد من المنتجات.



وأوضح أن مبادلات البلدين التجارية لا زالت قليلة مقارنة بالامكانيات المتاحة في البلدين، ما يتطلب العمل على زيادة ترويج المنتجات المتوفرة لدى الجانبين، لافتا الى أن صادرات المملكة إلى باكستان بلغت نحو 9 مليون دولار، اهمها الأسمدة،خلال العام الماضي 2023 ، مقابل 38 مليون دولار من المستوردات، أهمها المنسوجات.



من جانبه أشاد الملحق التجاري الباكستاني لدى المملكة سعد احمد ختك، بدورغرفة تجارة عمان في تنظيم واستضافة البعثة التجارية في مقرها، لافتا الى عمق العلاقات التي تجمع بلاده مع المملكة على مختلف المستويات، مشددا على ضرورة قيام القطاع الخاص في البلدين بدور أكبر وتكثيف الجهود لتعزيز العلاقات التجارية التي ما زالت دون المستويات المرجوة.



وأشار ختك إلى أن العلاقات التجارية بين الأردن وباكستان لا تزال متواضعة ودون التوقعات، الأمر الذي يتطلب من القطاع الخاص في الجانبين بذل المزيد من الجهد لزيادة حجم التبادل التجاري في الاتجاهين.

الى ذلك، سلط ختك الضوء على دور الغرف التجارية في تحسين العلاقات التجارية بين الدول، لافتا الى الدور المهم لغرفة تجارة عمان وغرفة تجارة وصناعة سيالكوت في الترتيب المشترك لمثل هذا الحدث، آملا عقد المزيد من اللقاءات في قطاعات اقتصادية اخرى في المستقبل القريب.



من جهتهم، أكد ممثلو الشركات الباكستانية، أهمية السوق الأردنية بالنسبة لمنتجاتهم، بصفتها سوقاً واعدة، ومنصة دخول لأسواق عربية أخرى.

وأعربوا خلال مشاركتهم في البعثة التجارية عن أملهم في توطيد العلاقات التبادلية التجارية مع الأردن، بما يخدم المصالح الاقتصادية للبلدين.