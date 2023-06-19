تجارة عمان: تعافي النشاط التجاري للمملكة خلال العام الماضي

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أكد تقرير لغرفة تجارة عمان، أن النشاط التجاري للمملكة لجهة الصادرات والمستوردات أظهر خلال العام الماضي 2022، حالة من التعافي مقارنة عما كان عليه في 2021.ووفقا للمعطيات الإحصائية التي أوردها التقرير الذي أعده قسم الدراسات والأبحاث بالغرفة، نمت الصادرات الوطنية خلال العام الماضي 2022 بنسبة 33.8 بالمئة، والمعاد تصديره 17 بالمئة والمستوردات 26.7 بالمئة.وبين التقرير ارتفاع إجمالي التجارة الخارجية (صادرات ومستوردات) للمملكة من 21.939 مليار دينار خلال عام 2021 إلى 28.166 مليار دينار للعام الماضي 2022، بنسبة نمو بلغت 28.4 بالمئة.ووفقا للتقرير الذي حصلت (بترا) على نسخة منه، شهد العام الماضي زيادة في نسب الصادرات الوطنية إلى جمهورية الصين الشعبية، بما نسبته 164.3 بالمئة، وإندونيسيا 100.6 بالمئة، والبرازيل 61.6 بالمئة، وفلسطين 50.8 بالمئة، والعراق 49.3 بالمئة، والهند 40.4 بالمئة.ومن حيث القيمة المصدرة، احتلت الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية خلال العام الماضي المرتبة الأولى بقيمة 1.685 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 20.9 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، وجاءت الهند ثانيا بقيمة 1.273 مليار دينار، لتشكل ما نسبته 15.7 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.وأما بالنسبة لإجمالي الصادرات الوطنية، حلت المملكة العربية السعودية بالمرتبة الثالثة بما قيمته 840 مليون دينار، حيث شكلت ما نسبته 10.4 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، فالعراق بقيمة 615 مليون دينار، بنسبة 7.6 بالمئة، ثم إندونيسيا بقيمة 240 مليون دينار، بنسبة 3 بالمئة.وبين التقرير أن العام الماضي 2022، شهد زيادة في نسب المستوردات من الهند بما نسبته 136.2 بالمئة، وسويسرا 70.1 بالمئة ودولة الأمارات العربية المتحدة 48.2 بالمئة، ورومانيا 45.5 بالمئة، وجمهورية الصين الشعبية بما نسبته 32.6 بالمئة.ومن حيث قيمة المستوردات احتلت جمهورية الصين الشعبية المرتبة الأولى مشكلة ما نسبته 15.3 بالمئة من إجمالي مستوردات المملكة الكلية، حيث بلغت 2.958 مليار دينار، تلاها المملكة العربية السعودية بقيمة 2.890 مليار دينار مشكلة ما نسبته 14.9 بالمئة، وجاءت الإمارات ثالثا بقيمة 1.503 مليار دينار، مشكلة ما ما نسبته 7.8 بالمئة، تلاها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 1.061 مليار دينار، بنسبة 5.5 بالمئة، ثم الهند بقيمة 993 مليون دينار من إجمالي المستوردات للعام الماضي2022.وحسب التركيب السلعي للصادرات الوطنية، شهد العام الماضي زيادة الصادرات من البوتاس الخام بما نسبته 105.6 بالمئة، والفوسفات الخام 101.5 بالمئة، والمنتجات الكيماوية 44 بالمئة، والأسمدة 25.2 بالمئة، والألبسة وتوابعها 21.6 بالمئة، ومحضرات الصيدلة بما نسبته 5.7 بالمئة.ومن حيث الأهمية النسبية للصادرات الوطنية، شكلت الألبسة وتوابعها ما نسبته 19.2 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، والأسمدة 13.5 بالمئة، والبوتاس الخام 13.1 بالمئة، والفوسفات الخام 9.4 بالمئة، ومحضرات الصيدلة 5.5 بالمئة، والمنتجات الكيماوية 5.4 بالمئة.ووفقا للتقرير، شهد العام الماضي 2022، زيادة نسب المستوردات الأردنية من الحلي والمجوهرات بما نسبته 71.4 بالمئة والحبوب 50.3 بالمئة والنفط الخام 26.8 بالمئة، والآلات والأدوات 11.7 بالمئة، والآلات والأجهزة الكهربائية 8.7 بالمئة، والعربات والدراجات بما نسبته 6.3 بالمئة.ومن حيث القيمة النسبية للمستوردات فقد سجلت مستوردات النفط الخام والوقود المعدني ارتفاعاً واضحاً خلال العام الماضي 2022، لتصل إلى 3.503 مليار دينار، مشكلة ما نسبته 18.1 من إجمالي المستوردات المملكة الكلية.وحسب التقرير سجلت المستوردات الأردنية من الحلي والمجوهرات ارتفاعاَ خلال العام الماضي 2022، لتصل الى 1.705 مليار دينار مشكلة ما نسبته 8.8 بالمئة من إجمالي المستوردات، والعربات والدراجات 1.170 مليار دينار مشكلة 6 بالمئة من إجمالي المستوردات.وأشار التقرير إلى أن مستوردات المملكة من الآلات والأدوات شكلت ما نسبته 5.3 بالمئة من إجمالي مستوردات المملكة، والحبوب 5.2 بالمئة والآلات والأجهزة الكهربائية ما نسبته 4.5 بالمئة من إجمالي المستوردات الكلية الأردنية.ولفت التقرير لأهم الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع الأردن، حيث جاءت الدول الآسيوية غير العربية أولا بنسبة 33.5 بالمئة، ثم دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى 31 بالمئة، ودول الاتحاد الأوروبي 12.3 بالمئة، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا بنسبة بلغت 10.8 بالمئة.-(بترا)