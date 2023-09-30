تجارة عمان : لدينا فرصا اقتصادية ضائعة مع تركيا

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أكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، وجود فرص اقتصادية ضائعة على الأردن لجهة تصدير السلع والخدمات والمنتجات الزراعية الى تركيا، أو عبر أراضيها لدول البلقان.وشدد خلال لقائه بمقر الغرفة، السفير الاردني المعين في تركيا حازم الخطيب، على ضرورة الإسراع بإقامة معرض أُردني شامل بمدينة اسطنبول للترويج للمنتجات الأردنية وبما يساعد على فتح شراكات تجارية واستثمارية مع الجانب التركي وتنويع قاعدة السلع المصدرة.وحسب بيان للغرفة، اليوم السبت، عبر الحاج توفيق عن تقدير تجارة عمان لدور البعثات الدبلوماسية الاردنية في دول العالم والاهتمام الكبير من السفارات بتقديم كل التسهيلات لوفود غرف التجارة والحرص على انجاح مهامهم الاقتصادية.وأكد أن غرفة تجارة عمان ستعمل على تفعيل مذكرات التفاهم التي تربطها مع الغرف التجارية التركية وخاصة غرفة تجارة اسطنبول التي تعتبر من كُبرى الغرف التجارية بالعالم، بما ينعكس على تنمية وتطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية، وزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة.واوضح ان السفارة الاردنية في انقرة لديها القدرة على إعادة العلاقات الاقتصادية الى المسار الصحيح لأن القطاع التجاري والخدمي الاردني على قناعة تامة ان للمملكة مصلحة اقتصادية مع تركيا، مؤكدا ضرورة التعاون بين السفارة وغرف التجارة للتشبيك بين مجتمعات الأعمال وبناء شراكات وتبادل الخبرات.وأشار الى ضرورة إعادة صياغة إتفاقية جديدة للتجارة الحرة مع تركيا، ضمن أُطر وشروط جديدة، وإشراك القطاع الخاص عند إعدادها لضمان المحافظة على المصالح المشتركة وتحقيق العدالة للبلدين، وزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.وأكد الحاج توفيق أن اتفاقية التجارة الحرة التي كانت تربط البلدين كانت لصالح المملكة حيث أسهمت بزيادة الصادرات التي بدأت تتراجع، في السنوات الاخيرة بشكل ملحوظ.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب مليار دولار خلال العام الماضي منها 909 ملايين دولار مستوردات أردنية من السوق التركية.من جهته، أكد السفير الخطيب اهمية الدور الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية الاردنية لدعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال تعاونها المستمر مع القطاع التجاري ومختلف مؤسسات القطاع الخاص، مبينا ان السفارة الاردنية ستعمل على ترويج الفرص الاستثمارية وتسويق المنتج الاردني لزيادة الصادرات الأردنية للسوق التركية.ولفت الخطيب لأهمية توحيد الجهود بين السفارة والقطاع الخاص بهيئاته المختلفة لتطوير علاقات المملكة الاقتصادية الدولية وتفعيل الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة مع الكثير من البلدان والتكتلات وابراز صورة الاردن الحضارية والفرص والأمكانيات الكبيرة المتوفرة.بدورهما، اشار النائب الاول لرئس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، وعضو مجلس الادارة خطاب البنا، الى ان القطاع الخاص حريص على تعزيز علاقاته مع السفارات الاردنية على الصعيد الاقتصادي، لاهمية دورها بالترويج للصادرات الاردنية وتعزيز التبادل التجاري واستقطاب الاستثمارات الخارجية والتعريف بقدرات وامكانيات الاردن الاقتصادية.ولفتا خلال اللقاء الذي حضره مدير عام الغرفة هشام الدويك، إلى أن الأردن يمتلك موقعا استراتيجيا متميزا يؤهله ليكون بوابة للاستثمارات الأجنبية وتسويق منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، إضافة الى مقوماته السياحية وبخاصة الدينية.وأكدا ضرورة تطوير مفهوم تسويق “السياحة التعليمية” وترويجها لدى الجانب التركي واستقطاب الآلاف من الطلبة الاتراك لدراسة اللغة العربية في المملكة، الأمر الذي سينعكس ايجابا على مختلف القطاعات الاقتصادية.ولفت الخطيب والبنا الى وجود انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري للبضائع والسلع القادمة للمملكة من تركيا، داعين لضرورة تفعيل خط النقل البحري (رورو) ، بين الموانئ التركية وميناء العقبة، وإعادة تسيير خطوط طيران منخفض التكلفة بين البلدين.