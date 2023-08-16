الأربعاء 16 آب 2023
النسخة المطبوعة

تجار أم السماق وتلاع العلي وخلدا يطرحون قضاياهم أمام تجارة عمان

تجار أم السماق وتلاع العلي وخلدا يطرحون مشاكلهم أمام تجارة عمان
تجار أم السماق وتلاع العلي وخلدا يطرحون قضاياهم أمام تجارة عمان
طرح تجار مناطق أم السماق وتلاع العلي وخلدا، أمام مجلس ادارة غرفة تجارة عمان العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه اعمالهم، سواء كانت قانونية أو إجرائية او إدارية، وتؤثر على حركة النشاط التجاري بمناطقهم.اضافة اعلان
وشدد التجار خلال اللقاء الذي عقد بمنطقة تلاع العلي ونظمته الغرفة مساء أمس الثلاثاء، على ضرورة إيجاد مواقف لمركبات المتسوقين في الشوارع الفرعية، وتوفير اجهزة الاتوبارك كحل لظاهرة الاصطفاف طوال النهار امام محالهم.   
واشاروا خلال اللقاء الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي بدأ مجلس إدارة الغرفة بعقدها مع القطاعات التجارية والخدمية بمختلف مناطق العاصمة، لضرورة تنظيم عملية ترخيص المحال في كافة القطاعات والمولات التجارية ومحال الهايبر ماركت.
واكدوا ضرورة ضع ضوابط لإضافة الغايات والمهن على السجل التجاري بحيث يتم وضع شروط ومعايير ومتطلبات متوفرة في المنشأة قبل اضافة الغايات لها، مشيرين لبعض الاجراءت والرسوم التي تتقاضاه بعض المؤسسات الرسمية وبخاصة المؤسسة العامة للغذاء والدواء ودائرة مراقبة الشركات ووزارة الزراعة .
وطالب التجار بضرورة الاسراع بتعديل قانون المالكين ليكون اكثر عدالة وانصاف ومرونة لمواكبة اوضاع ونشاط السوق المحلية  ومعدلات التضخم .
وناقش اللقاء التحديات التي تواجه قطاع تجار ومستوردي القرطاسية وأصحاب المكتبات، وضرورة تفعيل الرقابة على المنشآت التي تمارس بيع القرطاسية من غير ترخيص خاصة قبل موسم العودة للمدارس ، إلى جانب نتائج الدراسة التي اطلقتها غرفة تجارة عمان حول تحديد اوقات الدوام لبعض القطاعات .
واكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق ان مجلس ادارة الغرفة، ومن منطلق حرصهم على إدامة وتعزيز التواصل مع اعضاء الغرفة، قرر وضع برنامج زمني ومكاني للقاء التجّار في العاصمة عمان خلال الفترة المقبلة في أماكن عملهم من أجل الوصول لتشخيص دقيق حول التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع التجاري حسب المناطق الجغرافية.
وأشار إلى أن القطاع التجاري يعتبر الشريان الرئيسي في الاقتصاد الوطني والمحرك لعجلة التنمية المستدامة، مشددا على واجب الغرفة  في خدمة اعضاءها  وتسيير معاملاتهم ومتابعة قضاياهم ومطالبهم، بتشاركية مع مختلف الأجهزة المعنية.
وأوضح الحاج توفيق ان اعضاء مجلس الادارة يتطلعون لمزيد من التعاون والتواصل مع منتسبي الغرفة، ومتابعة قضايا القطاع التجاري في العاصمة، ومناقشة سبل تذليلها والسعي لوضع الحلول المناسبة لها، للارتقاء ‏بمستوى العمل والتواصل حولها مع الجهات المعنية، من اجل الحفاظ على منجزات ومكتسبات القطاع التجاري، ومساهمته بالاقتصاد الوطني.
بدورهم، اكد اعضاء مجلس ادارة الغرفة حرصهم على حماية مصالح القطاع التجاري والوقوف على تحديات القطاعات والمعيقات التي يعاني منها، وإيصال صوت القطاع التجاري ونقابات وجمعيات أصحاب العمل للجهات الرسمية المعنية للعمل على معالجتها.  
وتم خلال اللقاء الذي حضره العديد من ممثلي القطاعات التجارية ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، تشكيل لجنة تمثل تجار مناطق تلاع العلي وخلدا وام السماق لتسهيل المتابعة والتنسيق مع مجلس إدارة الغرفة بخصوص قضاياهم. 
ويوجد  نحو 4280 منشأة تجارية وخدمية تعمل في عشر قطاعات بمنطقة أم السماق وتلاع العلي وخلدا.
محل لبيع الذهب - (تعبيرية)

استقرار أسعار الذهب محليا لليوم الرابع منذ24 ساعة

تمور

قطر تستورد 72 طنا من التمور الأردنية في 7 أشهر 15 آب 2023

WhatsApp Image 2023-08-15 at 10.11.01 AM

بيسيل تطلق منصة TWIRL الرقمية 15 آب 2023

الكهرباء

4240 ميغاواط.. الحمل الكهربائي الأعلى خلال الصيف الحالي 14 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط

تراجع الحمل الكهربائي المسجل إلى 3975 ميغا واط

منذ 20 دقيقة
تنشيط السياحة تستضيف عددا من المدونين وصانعي المحتوى العرب

تنشيط السياحة تستضيف عددا من المدونين وصانعي المحتوى العرب

منذ4 ساعة
11

طرح الإصدار الخامس لفئة الخمسة دنانير للتداول (فيديو)

منذ4 ساعة
شركة الكهرباء الأردنية

"الكهرباء الأردنية": حمل غير مسبوق ولا أعطال جوهرية

منذ19 ساعة
رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عز الدين كناكرية - (أرشيفية)

كناكرية: الحكومة ملتزمة بسداد الديون لـ"استثمار أموال الضمان" في المواعيد المحددة

منذ21 ساعة
حماية المستهلك تحذر من السلع المعروضة تحت أشعة الشمس

حماية المستهلك تحذر من السلع المعروضة تحت أشعة الشمس

منذ24 ساعة
افكار و مواقف

قمة العلمين وخطورة اليمين الإسرائيلي على المنطقة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل نحن أغنياء أم فقراء؟

ماهر أبو طير |اليوم

من هي الجهة المسؤولة عن ملف البطالة؟

موسى الساكت |اليوم

رسالة إلى من يهمه الأمر.. المسجد الحسيني

زيدون الحديد |اليوم

نظام الدوائر الانتخابية.. هل عدنا إلى "الحشوات"؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات | منذ17 ساعة
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات | منذ17 ساعة
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
الملكة ماري من مودينا مع الأمير جيمس ستيوارت، بريشة بينيديتو جيناري الثاني، 1690 – (المصدر)

‏كيف غيرت نظريات المؤامرة مجرى التاريخ؟‏

ترجمات |13 آب 2023
مؤيدون لفلسطين يطالبون بإنهاء الفصل العنصري لإسرائيل - (أرشيفية)

"ديمقراطية" الأبارتايد

ترجمات |12 آب 2023
 