تجار الأردن يتوقفون عن العمل الثلاثاء المقبل دعما لغزة

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دعا مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، القطاع التجاري والخدمي في المملكة للتوقف عن العمل لمدة ساعتين يوم الثلاثاء المقبل، اعتبارا من الساعة الثانية عشرة ظهرا وحتى الثانية، حداداً على أرواح شهداء قطاع غزة الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.وأكدت الغرفة في بيان اليوم السبت، أن التوقف يأتي تعبيرا عن دعم القطاع التجاري والخدمي لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية لوقف المجازر وحرب الإبادة التي تطال الأطفال والنساء والشيوخ وكل مرافق الحياة الإنسانية والأساسية في غزة.وقالت إن رسالتها التضامنية تحمل عنوان (أوقفوا العدوان)، معبرة عن إدانتها الشديدة للإجرام الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني بحق المدنيين في قطاع، واستهدافهم بمجازر غير مسبوقة في التاريخ.وشددت الغرفة على وقوف القطاع التجاري والخدمي خلف قيادة جلالة الملك والجهود المتواصلة التي يبذلها الأردن لوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة ووضع القضية الفلسطينية على طاولة القرار العالمي.ودعت القطاع التجاري والخدمي في عموم المملكة إلى تخصيص جزء من مبيعات باقي يوم الثلاثاء المقبل لدعم صمود الأهل في غزة، ورفع العلمين الأردني والفلسطيني على محالهم ومكاتبهم خلال فترة التوقف عن العمل.وأشارت الغرفة إلى أن القطاع التجاري والخدمي بإمكانه إيداع التبرعات في حسابات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في بنك الاتحاد رقم 06 9151 JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659، والمحافظ الإلكترونية أو خدمة كليك JHCOGAZA، إضافة إلى إي فواتيركم ومن خلال موقعها الإلكتروني www.jhco.org.jo.