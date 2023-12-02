السبت 02 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجار الألبسة يقدمون 433 ألف قطعة دعما لأهالي غزة

1701518986782
تجار الألبسة يقدمون 433 ألف قطعة دعما لأهالي غزة
  أعلنت نقابة الألبسة والأحذية والأقمشة، عن تقديم تجار القطاع ملابس وأحذية بقيمة 2.4 مليون دولار، دعما لأهالي قطاع غزة الذين يتعرضون لأبشع عدوان إسرائيلي غاشم.اضافة اعلان
وحسب رئيس النقابة سلطان علان، جرى كذلك جمع ما قيمته 374 ألف دولار من تجار القطاع لشراء الأدوية و المستلزمات الطبية لإرسالها للقطاع، بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وقال لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن عدد قطع الألبسة والأحذية التي جرى التبرع بها بلغت 433 ألف قطعة جاءت من خلال تجار الألبسة و الأحذية والأقمشة الأردنيين العاملين بالمملكة وخارجها بالصين و تركيا وفيتنام و كمبوديا.
وأشار علان إلى أن الحملة نفذت بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وكلها من الملابس والأحذية والبياضات الجديدة ومن أفضل الأصناف المتداولة بالأسواق.
وبين أن هذا الدعم من قبل القطاع جاء استجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة للتخفيف من المأساة التي يعيشونها بفعل العدوان الغاشم الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي واستهدف المدنيين والبنى التحتية وكل مقومات الحياة.
وأشار علان إلى أن تجار القطاع يؤكدون وقوفهم مع أهالي غزة في وجه العدوان الوحشي الذي يتعرضون له من قتل وتهجير وتدمير متواصل للمنازل والمدارس والمرافق العامة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن فتحي الجغبير - (أرشيفية)

الجغبير: الصناعة أكثر القطاعات الاقتصادية استقطابا للاستثمارات

منذ5 ساعة
صدور قرار البرنامج التنفيذي في مجالات العمل بين الأردن والسعودية

صدور قرار البرنامج التنفيذي في مجالات العمل بين الأردن والسعودية

منذ6 ساعة
1701502877281

الهيئة العامة لتجارة عمان تقر التقريرين المالي والإداري للعام الماضي

منذ6 ساعة
غرفة تجارة الزرقاء

26 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية في تشرين الثاني

منذ6 ساعة
محل لبيع وشراء الذهب في عمّان

41.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ7 ساعة
onkVoPuQnfqz8EBd2tylo56R1m4lrXyKrvPuwUce (1)

​ تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر تشرين الثاني بقيمة صفر

30 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

التكلفة الاقتصادية للحرب في غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1701208980027055100

أعنف عملية قضم لأراضي الضفة الغربية منذ 50 عاما

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
1701208979937054900

المجتمع المدني العراقي وأزمة التمويل

ترجمات |29 تشرين الثاني 2023
الرئيسان الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين - (أرشيفية)

القوة العظمى المختلة وظيفيا: هل تستطيع أميركا منقسمة ردع الصين وروسيا؟ (1 - 2)

ترجمات |21 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون يبحثون بين أنقاض مبنى دمره القصف، في خان يونس، غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

عالم في حالة حرب: ماذا وراء الانفجار العالمي للصراعات العنيفة؟

ترجمات |20 تشرين الثاني 2023
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات |19 تشرين الثاني 2023
1700127514369433200

مع الحرب على غزة، تضييق فرنسا على حرية التعبير يبلغ أبعادا غير مسبوقة

ترجمات |17 تشرين الثاني 2023
 