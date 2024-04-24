تحديات ومؤشرات منخفضة في القطاع السياحي خلال الربع الأول

اضافة اعلان

وأظهر التقرير، استمرار تأثـر القطاع السياحي بالظـروف الراهنـة فـي المنطقـة منـذ الربـع الرابـع مـن عام 2023 والتـي أدت الـى الغـاء جميـع رحلات الطيـران الـى العقبـة حتـى تاريخـه والبعـض مـن الـرحلات الـى عمـان، وتخفيـض عـدد الوجهـات المتعاقـدة مـع شـركات الطيـران، وتباطـؤ عـام فـي اقبـال الـزوار مـن الدول المسـتهدفة وأكثرهـم مـن أوروبـا وأمريـكا، والتأخـر فـي تنفيـذ دراسـة مسـح القادميـن والمغادريـن.وأشار التقرير، الى وجود تأخيـر فـي الانتهـاء مـن المخطـط الشـمولي لمنطقـة الصـوان التنمويـة وذلـك بسـبب عـدم اسـتكمال المقـاول الأعمال المطلوبـة منـه بموجـب العقـد وسـيتم العمـل علـى إعـادة طـرح العطـاء للمشـروع.ومن التحديات والمعيقات التي واجهها القطاع السياحي، التأخيــر فــي تفعيــل اســتخدام التذاكــر الإلكترونيــة وذلــك بســبب انتظــار اعتمــاد النظــام مــن قبــل وزارة المالية.وبين التقرير أنخفاض أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الأول من عام 2024 بنسبة 10 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، ليبلغ 1.33 مليون زائر، في حين بلغ إنفاق الزوار الدوليين حتى شباط 2024 نحو 782 مليون دينار، مسجلاً انخفاضا بنسبة 4 بالمئة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.وبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي حتى نهاية عام 2023 نحو 54.8 ألف عامل، في حين وصل عدد القادمين الى المملكة على متن طيران منخفض التكاليف والمنتظم خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 74.4 ألف راكب قدموا على متن 625 طائرة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.وأظهر التقرير إنخفاضاً في نسبة مبيعات التذكرة الموحدة Jordan Pass خلال الربع الأول 2024 بنسبة 65 بالمئة مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل الى 35 ألف تذكرة.وفيمــا يتعلــق بطيــران المنخفــض التكاليــف، بلــغ عــدد الــركاب القادميــن الــى عمــان خلال الربــع الأول من عام 2024 نحو 66.834 ألف راكب قدموا علـى متن 586 طائـرة مـن 17 وجهـة مختلفـة وهـي أقـل بنسـبة 33 بالمئة مقارنـة مع نفـس الفتـرة من عام 2023.أمـا بالنسـبة لطيـران المنتظـم، بلـغ عـدد الـركاب القادميـن علـى متـن شـركة يونايتـد ايـر لاينـز الاميركيـة مـن مدينـة واشـنطن الـى مدينـة عمـان خلال الربـع الأول مـن عام 2024 نحو 7.551 ألف راكـب، وأقـل بنسـبة 9 بالمئة مقارنــة بنفــس الفتــرة مــن عــام 2023.ومن أبرز الإنجازات التي تحققت ضمن تحسين ربط الأردن مع دول المستهدفة وتحسين التنقل السياحي داخليا، بين التقرير أنه تم اسـتكمال الدعـم المقـدم للمسـافرين القادميـن مـن عـدة دول أوروبيـة للملكيـة الأردنيـة، ممـا أدى إلـى اسـتقطاب 2.429 مسـافر فردي و 478 مسـافرا ًا عبـر المكاتـب السـياحية وتـم دعـم رحلات الملكية الأردنية مـن عمـان إلـى العقبـة بمعـدل 60 رحلـة منـذ بدايـة العـام وحتـى نهايـة شـهر شـباط 2024.كما تـم توقيـع اتفاقيـة حملـة تسـويقية مشـتركة مـع شـركة فويلنـج لشـهر شـهر نيسـان وأيـار ويتـم المباحثـة فيمــا يخــص حملــة تســويقية مشــتركة مــع شــركة ترانســافيا لموســم طيــران 2025/2024، بالاضافة الى المباحثــة فــي ابــرام ملحــق للعقــد مــع شــركة رايــن ايــر للموســم الصيفــي 2024.واظهر التقرير، أنه تــم التشــغيل التجريبــي لباصــات نقــل الــزوار مــن موقــع البتــرا لمســارين، الأول باتجــاه القريــة الثقافيــة والثانــي لمنطقــة المحميــة الاثريــة ويتــم مراقبــة اعــداد الــزوار المســتفيدين مــن الباصــات بشــكل دوري.وضمن تطوير المواقع الأثرية والسياحية، تـم الانتهـاء مـن دراسـات المرحلـة الأولـى لخطـة التطويـر السـياحي فـي وسـط مدينـة الكـرك، بمـا فـي ذلـك تقييـم الوضـع الحالـي وتحديـد الإمكانيـات ومسـار الزائـر، بالإضافـة إلـى تقديـم خطـة عامـة أوليـة للتطويــر وإعــادة التأهيــل للمنطقــة.وتــم إعــداد المواصفــات وجــداول الكميــات لتنفيــذ أعمــال متنوعــة فــي وســط مدينــة الســلط، بمــا فــي ذلـك تركيـب وصيانـة الـبلاط الحجـري، وتوريـد وبنـاء الحجـر فـي عـدة مواقـع، وتنظيـف وصيانـة الواجهـات الحجريــة، وأعمــال الدهانــات وتركيــب المــظلات، وايضاً أعمال الكهروميكانيك.كما تـم توقيـع اتفاقيـة مـع شـركة خدمـات الدفـع الإلكترونـي لتنظيـم عمليـات شـراء تذاكـر الكترونيـة للمواقـع السـياحية، ويجـري الآن انتظـار اعتمـاد النظـام مـن قبـل وزارة الماليـة، بعـد ذلـك سـيتم تدريـب الموظفيـن والإعلان عـن إطلاق النظـام رسـميا في المواقع المستهدفة.ومن أبرز التي تحققت في الحفاظ على التراث وتطويره، بين التقرير، أنه تم البدء فـي الإجـراءات اللازمـة لصيانـة وترميـم الكنيسـة البيزنطيـة فـي العقبـة وتـم معالجـة أرضيـة موقــع إيلا الإسلامــي فــي العقبــة وترميــم الســور، كمــا تــم إعــداد الدراســات الخاصــة بالأعمــال الكهروميكانيكيــة لبيــت فلاح الحمــد التــراث فــي الســلط.وأشار التقرير الى أن العمـل جارٍ علـى إنشـاء الطابـق الثانـي مـن مركـز الأبحـاث والدراسـات وبمدخـل مسـتقل غيـر متـاح للزوار بالإضافـة الـى اعمـال التشـطيبات فـي الطابـق الأرضـي في مركـز نويجيـس لحفـظ المقتنيـات الأثريـة.كما تـم إنشـاء وحـدة مركزيـة لمراقبـة المواقـع الأثريـة فـي مركـز دائـرة الآثـار العامـة، وتـم احالـة العطـاء علـى أحـد الشـركات الكبـرى لتركيـب نظـام مراقبـة (كاميـرات) فـي 9 مواقـع أثريـة، وتـم البـدء بالتنسـيق مـع وزارة السـياحة والآثـار لمراجعـة الدراسـات والمواصفـات الخاصـة بالبوابـات الإلكترونيـة.وفيما يتعلق في تطوير البيئة التشريعية، تـم إقـرار مشـروع قانـون معـدل لقانـون السـياحة لسـنة 2024 مـن قبـل مجلـس الـوزراء ومجلـس النـواب ومجلـس الاعيـان وبانتظـار اقـرار قانـون السـياحة حسـب الأصـول، كما تــم الانتهــاء مــن إعــداد مســودات التشــريعات التاليــة لعــام 2024: نظــام المواقــع الســياحية، نظــام المنشــآت الفندقيــة والســياحية، نظــام جمعيــة الفنــادق الأردنيــة، نظــام خدمــات أدلاء الســياح، نظــام جمعيــة أدلاء الســياح الأردنيــة، ونظــام مكاتــب وشــركات الســياحة والســفر.وضمن تطوير المنتجات والتجارب، تـم توقيـع اتفاقيـة مشـروع "الواقـع الافتراضـي" لموقـع مركـز زوار البتـرا، ويتـم التحضيـر لمراحـل تنفيـذ المشــروع وكتابــة قصــة المــكان والتصويــر الجــوي وآخــذ الموافقــات الخاصــة بالتصويــر بالــدرون.كما قامــت جمعيــة درب الأردن بتدريــب مقدمــي الخدمــات فــي مجــالات أمــن وسلامــة الغــذاء ومعاييــر تقديــم الخدمــات فــي وادي عربــة ووادي رم، بحيــث شــملت 53 مــزود خدمــة معتمــد ومــزود خدمــة مرشــح للانضمــام، كمــا وقامــت بزيــارات ميدانيــة دوريــة لصيانــة وتنظيــف مســارات درب الأردن فــي شـمال المملكـة بالتعـاون مـع المجتمعـات المحليـة، بالإضافـة الـى جـولات استكشـافية للتأكـد مـن جـودة العلامـات الترسـيمية وتحديـد المناطـق التـي تحتـاج ترسـيم المسـارات واللوحـات الإرشـادية فـي شـمال المملكــة.وأظهر التقرير، الاســتمرار ببرنامــج اردننــا جنــة للسياحة الداخلية بحيــث بلــغ عــدد المشــاركين فــي البرنامــج للربــع الاول 40.689 مشــارك، وعــدد الحافلات المشاركة 1036 حافلة، و 90 مكتــبا سياحيا, و 46 مطعــما، و 18 مخيــما وفنــدقا، كما تـم طـرح عطـاء دراسـة سـوق لمنطقـة البحـر الميـت التنمويـة وذلـك لتحديـث المخطـط الشـمولي لمنطقـة البحـر الميـت التنمويـة.وضمن التسويق والترويج، بين التقرير أنه تــم تنفيــذ العديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات فــي الأردن خلال الأشــهر الأولــى مــن عــام 2024 بهــدف تعزيــز الســياحة التعليميــة، الدينيــة، العلاجيــة، والمغامــرة والمؤتمــرات عــن طريــق المشــاركة فــي المعـارض السياحية الدوليـة، وعقـد المؤتمـرات بحيـث اسـتضافة المملكـة 3 مؤتمـرات إقليميـة بمجـال الطـب والهندسـة الإلكترونيـة واسـتضافة العديـد مـن الصحفييـن ومؤثريـنوتنظيــم رحلات تعريفيــة.واشار التقرير، الى استمرار تنفيــذ حــملات ترويجيــة وتســويقية بمختلــف الطــرق الإلكترونيــة وغيــر الإلكترونيــة لعــام 2024، كما عملــت دائــرة التســويق فــي هيئــة تنشــيط الســياحة علــى تنفيــذ العديــد مــن الأنشــطة الترويجيــة والتســويقية فــي الــدول المســتهدفة المصــدرة للســياح (فرنســا، إيطاليــا، المانيــا، إســبانيا، المملكــة المتحــدة، دول مجلــس التعــاون الخليجــي، اليونــان، بولنــدا).ولفت الى أنه تم تطويـر محتـوى اعلانـي سـياحي واسـتخدامه لتنفيـذ حـملات اعلانيـة عبـر قنـوات التلفاز الفضائيـة ومواقع التواصـل حيـث لوحـظ فـي الربـع الاول مـن عـام 2024 زيـادة بنسـبة 54 بالمئة مـن سـياح دول الخليـج العربـي ممـا سـاهم فـي تخفيـض أثـر انخفـاض اعـداد السـياح مـن أوروبـا وامريـكا.وحول برامج التدريب والتوظيف، بين التقرير أنه تــم الاعلان عــن برنامــج تدريــب وتأهيــل الباحثيــن عــن العمــل والعامليــن فــي القطــاع الســياحي عبــر مختلــف الطــرق وتــم اجــراء مقــابلات مــع المتقدميــن وتحديــد المســتفيدين وتوزيعهــم علــى المراكــز حســب محافظاتهم، والبــدء بتنفيــذ التدريــب بشــقيه النظــري والعملــي لــ(950) مســتفيدا.-(بترا)