تحذير من شراء الذهب المستعمل أو عبر المواقع غير المرخصة

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حذرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، الأربعاء، الأردنيين من شراء الذهب المستعمل.وحذرت النقابة أيضا، من الشراء عبر المواقع الإلكترونية غير المرخصة، التي تعتمد على رخص البضائع ودون أجور.ودعت النقابة الأردنيين، إلى اعتماد التاجر المرخص المنتسب إلى النقابة عند شراء المصاغات الذهبية والمجوهرات.