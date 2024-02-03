تحسن حضور الأردن بالمؤشرات العالمية.. ما الجدوى؟

عبد الرحمن الخوالدة

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عمان- تزايد في السنوات الماضية تسابق الدول نحو تحسين حضورها في المؤشرات العالمية المتعلقة بالاقتصاد، ونظرا لأهمية هذه المؤشرات في عكس حقيقة الواقع الاقتصادي لأي دولة في العالم وفتح الآفاق أمام تدفق الاستثمارات والفرص الاقتصادية التي تنعكس على أركان الاقتصاد، تبدو الحاجة ملحّة محليا لتحسين حضور الاقتصاد الوطني على هذه المؤشرات.وخلال العام الماضي 2023 تراوح حضور الأردن على المؤشرات العالمية ما بين تحسّن طفيف وانخفاض ملحوظ، حيث تحسّن قليلا على مستوى مؤشر التنافسية العالمية للعام 2023، ليحتل المرتبة 54 عالميا، ضمن 64 دولة يرصدها المؤشر، مرتفعا عمّا سجله العام الذي سبقه المرتبة 56،كما تقدم ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة 78 عام 2022 إلى المرتبة 71، من بين 132 دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023.وتراجع الأردن بصورة كبيرة على مؤشر الحرية الاقتصادية 2023 إلى ترتيب 93 عالميا و5 عربيا مقارنة مع آخر إصدار للمؤشر عام 2021 والتي حل فيه في المرتبة 63 عالميا، وذلك بعد أن حصل على درجة كلية متوسطة بلغت 58 %، كما تراجع الأردن على مؤشر الازدهار العالمي (ليجاتوم) خلال العام الماضي ليحل في المرتبة السادسة والثمانين عالميا مقارنة مع عام 2022 والذي حل به في المرتبة 85، ليواصل تراجعه بصورة كبيرة للعام السادس على التوالي حيث كان قد حل في عام 2018 بالمرتبة 71 عالميا.وأكد خبراء اقتصاديون لـ"الغد" أن هناك فوائد جمّة يمكن أن تعود على الأردن في حال ما نجح في تحسين حضوره على المؤشرات العالمية، لأن المستثمرين وأسواق المال تتابع هذه المؤشرات، وهي أحد العوامل التي تحدد قراراتهم في الاستثمار والإقراض، إضافة إلى مساعدة القطاعين العام والخاص على استقطاب الاستثمارات ما قد يساعد في مواجهة التحديات الداخلية من بطالة وفقر، إلى جانب إتاحة المجال أمام القطاعين الدخول في شراكات لتحسين البنية التحتية والخدمية في المياه والطاقة والكهرباء والنقل.وبقصد الارتقاء بالاقتصاد الأردني ليتطور على سلم المؤشرات العالمية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي، طالب هؤلاء الخبراء بوجوب تسريع العمل في مسار الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى إعادة النظر بالسياسة المالية السائدة لدينا وتحسينها، إلى جانب وجوب بذل جهود إضافية لاستغلال الموارد الاقتصادية والبشرية المحلية.كما طالبوا بضرورة العمل على خلق جسم مؤسسي وجهة رسمية معنية بهذا الملف، بشكل شامل سواء من خلال رفع قدرات المؤسسات المختلفة على تحقيق الشروط والمعايير التي تتطلبها هذه المؤشرات أو إصدار التوصيات للجهات المختلفة للتغلب على مكامن الخلل التي قد تشير لها هذه المؤشرات.ويشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تم إطلاقها في النصف الثاني من عام 2022، والتي تعتبر خريطة طريق للاقتصاد الوطني للسنوات العشر المقبلة، قد أدرجت في قائمة أهدافها الإستراتيجية، تحسين حضور الاقتصاد الأردني على خريطة المؤشرات العالمية، ورفع ترتيبه بصورة ملموسة في مؤشرات الازدهار ومؤشرات التنافسية والاقتصادية العالمية.وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن المؤشرات العالمية المتعلقة بالاقتصاد تعد أداة من أدوات التقييم للأنشطة الاقتصادية القائمة ووسيلة من وسائل تطوير الاقتصاد في أي دولة، فهي مدخل مهم لتعرف على النظام الاقتصادي في الدول، وما تتوفر عليه من إمكانيات اقتصادية حالية ومستقبلية، إضافة إلى إظهار مدى متانة النظام المالي والنقدي للدول، وبالنتيجة فإن الإداء الإيجابي على هذه المؤشرات يرفع من مكانة الدول اقتصاديا لدى المراقبين والمستثمرين.ويرى عايش أن أهمية التحسن في المؤشرات الاقتصادية تكمن في رفع فرص جذب الاستثمارات وترويج الفرص الاقتصادية القائمة، إضافة إلى كشف ما يسمى "بالخطأ الخلاق" الذي يمكن الاستفادة من الأخطاء بشكل إيجابي، وهو ما ينعكس بالنهاية على العملية الاقتصادية ككل، ويساهم في تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين.ولفت عايش إلى أن أداء المملكة على مختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية المعروفة بقي يراوح مكانه بين تحسن طفيف وتراجع ملحوظ، ما يؤكد أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري على الاقتصاد الوطني طوال السنوات الماضية.وأشار إلى أن تحسن الاقتصاد الوطني على المؤشرات العالمية يصطدم بتحديات نابعة من ضعف الاقتصاد الأردني، إضافة إلى بيئة الأعمال التي لم تنضج بعد بصورة كافية، فضلا عن البيئة القانونية والتشريعية التي تحتاج إلى مزيد من التعديلات.وبغية تحسين حضور الأردن على المؤشرات العالمية ذات الصلة بالشأن الاقتصادي طالب عايش بضرورة العمل على خلق جسم مؤسسي وجهة رسمية معنية بهذا الملف بشكل شامل سواء من خلال رفع قدرات المؤسسات المختلفة على تحقيق الشروط والمعايير التي تتطلبها هذه المؤشرات، إضافة إلى إصدار التوصيات للجهات المختلفة للتغلب على مكامن الخلل التي قد تشير لها هذه المؤشرات بما يخدم عملية اقتصادية اجتماعية ذات كينونة خاصة بالأردن، علاوة على وجوب بذل جهود إضافية في ما يتعلق بالانفتاح الاقتصادي.من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي زيان زوانة أن هناك فوائد جمة يمكن أن تعود على الأردني في حال تحقق النجاح في تحسين مستوى حضورنا على المؤشرات العالمية، لأن المستثمرين وأسواق المال تتابع هذه المؤشرات، ما يعني بأن المؤشرات هذه هي أحد العوامل التي تحدد قراراتهم في الاستثمار والإقراض.وبين زوانة لـ"الغد" أن أي تحسن يتحقق للاقتصاد الأردني يساعد القطاعين العام والخاص على استقطاب الاستثمارات وتعزيز حضوره في مشاريع القطاعين، ما من شأنه أن يساعد في مواجهة التحديات الداخلية من بطالة وفقر، إضافة إلى إتاحة الدخول في شراكات لتحسين البنية التحتية والخدمية في المياه والطاقة والكهرباء والنقل.وأكد أن ورشة الإصلاح القائمة في الأردن وبمحاورها الثلاث السياسية والإدارية والاقتصادية، سيكون لها أثر في التغلب على المعيقات التي تحد من تحسن حضور الأردن على هذه المؤشرات، بل إنه أحد الأهداف المستهدفة في رؤية التحديث الاقتصادي، لذلك كلما أسرعت الحكومة في تنفيذ الإصلاح ووضعت الاقتصاد المحلي على طريق التصحيح، أعطت للمواطن وللخارج مصداقية وجدية في حل المشاكل، طبعا والعكس صحيح.واعتبر زوانة أن الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه تشكل التوجه الإستراتيجي الذي يعزز مصداقية الحكومة، ويؤكد نهجها الإصلاحي، خاصة في جوانب المالية العامة والجوانب القطاعية الخدمية.إلى ذلك قال أستاذ الاقتصاد في جامعة اليرموك قاسم الحموري إن الارتقاء بالاقتصاد الوطني ووضعه على خريطة المؤشرات العالمية يتطلب أن يكون هنالك إصلاح حقيقي للاقتصاد الأردني، إضافة إلى إعادة النظر بالسياسة المالية السائدة لدينا وتحسينها، إلى جانب وجوب بذل جهود إضافية لاستغلال الموارد الاقتصادية والبشرية المحلية بصورة أمثل.وأشار الحموري إلى أن أهمية هذه المؤشرات تكمن في رفع ثقة المؤسسات الدولية لا سيما المالية بالاقتصاد الوطني، علاوة على اجتذاب الاستثمارات والفرص الاقتصادية المثمرة.ولفت إلى أن الأزمات التي تحيط بالاقتصاد الوطني من ضعف معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى تفاقم مشكلتي البطالة والفقر، فضلا عن ارتفاع المديونية، تشكل عقبة حقيقية أمام الاقتصاد الأردني للتطور على سلم هذه المؤشرات، كما أنها تحد من قيمة وأثر أي صعود للاقتصاد الأردني على المؤشرات المختلفة.