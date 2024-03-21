رعى مساعد مدير عام الجمارك الأردنية لشؤون التسهيل والالتزام عميد جمارك سالم البشابشة وبحضور نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ضيف الله أبو عاقولة حفل تخريج دورة الإجراءات الجمركية لموظفي شركات التخليص (المبتدئين) الأولى لهذا العام والتي عقدت في مدينة العقبة، وبمشاركة 62 مشتركا.

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وتلقى المشاركون بالدورة تدريبا على مواضيع جمركية ورقابية مختلفة من خلال خبراء من مرتبات مركز التدريب الجمركي التابع لدائرة الجمارك الأردنية، بحيث يكون الخريجون على جاهزية للعمل لدى قطاع التخليص الجمركي بهدف المساهمة بالتنمية البشرية وإعداد الكوادر المؤهلة للعمل في هذا القطاع.



وقال البشابشة إنه وبناء على توجيهات عطوفة المدير العام تقوم دائرة الجمارك بعقد مثل هذة الدورات ضمن استراتيجية التأهيل والتدريب لرفد شركات التخليص بالكوادر المؤهلة والمدربة من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لها، مهنئا كافة المشاركين بانتهاء الدورة وتخرجهم ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.



وقدم أبو عاقولة شكر نقابة أصحاب شركات التخليص لعطوفة مساعد مدير عام الجمارك لرعايته الحفل ولمدير مديرية جمرك العقبة ومدراء وموظفي مركز التدريب الجمركي والقائمين على عقد مثل هذه الدورات المستمرة لرفد قطاع التخليص بالكوادر المؤهلة وعلى كافة التسهيلات التي قدمت لهذه الدورة وعقدها في العقبة لاستفادة أكبر عدد ممكن من أبناء محافظة العقبة ومحافظات الجنوب لقرب المسافة وتسهيل حضور المشاركين، مشيرا إلى التشاركية والتعاون الكبير بين دائرة الجمارك والنقابة والتنسيق المستمر بكافة المواضيع التي ترفع مستوى العاملين في قطاع التخليص.



يذكر أن تعليمات الجمارك الأردنية تتطلب أن يكون العاملين في شركات التخليص ونقل البضائع قد حصلوا على هذه الدورات ليتم اعتمادهم كمستخدمين لهذه الشركات بعد اجتياز هذه الدورات والحصول على المعرفة العلمية والفنية التي تمكنهم من العمل في هذا المجال.