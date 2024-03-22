الجمعة 22 آذار 2024
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تخفيضات على أكثر من 450 سلعة في الاستهلاكية المدنية

تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية
تخفيضات وعروض على 200 سلعة بالاستهلاكية المدنية

أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 450 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد السبت وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق للثالث من نيسان المقبل، بنسب تتراوح بين 9 - 50 بالمئة.

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وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الجمعة، إن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة الـ69 المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المستهلكين، داعياً الراغبين بالاستفادة من هذه العروض والتخفيضات إلى الرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على موقع فيسبوك، للاطلاع على تفاصيل الأصناف والأسعار.
وبين القضاة، أنه يمكن للمستهلكين في العاصمة عمان الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و(آي أو إس) تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية).


وأشار إلى أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.
وأضاف، أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوص المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها، مبيناً أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوص المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.

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