تخفيض أسعار القمح والطحين لشهر آذار الحالي

خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، سعر بيع دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، بما قيمته 2.463 دينار للطن الواحد، ليصبح سعره 164.827 دينار بدلاً من 167.29 دينار.



كما خفضت سعر بيع القمح للمطاحن، بنحو 1.9 دينار للطن الواحد، ليصبح 132.673 دينار بدلاً من 134.594 دينار لجميع مطاحن المملكة، حسب المخصص المحدد لها من قبل مديرية إدارة المخزون.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، ينال البرماوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الإثنين، أن القرار يشترط التزام المطاحن بتزويد المخابز بكل احتياجاتها من الطحين، حسب المخابز المعتمدة لديها أولاً، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة، المخزون لاعتماد مخصصاتها، وخلافاً لذلك، يعتمد سعر القمح بحسب البند الثاني من قرار الوزارة، عند 251.133 دينار للطن الواحد، عن كميات القمح المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص المحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.



وقال إن القرار الذي يسري مفعوله خلال شهر آذار الحالي؛ جاء استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتحرير أسعار مادة الطحين وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.



وأشار البرماوي إلى أن القرار تضمن تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.

--(بترا)

