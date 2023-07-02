تخفيض تصنيف الأردن إلى متوسط منخفض للدخل

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كشف أحدث تصنيفا لاقتصادات الدول في مختلف أنحاء العالم، عن تخفيض تصنيف الأردن من متوسط مرتفع للدخل إلى متوسط منخفض للدخل.ووفق التصنيف الصادر عن البنك الدولي، فقد كان الأردن هو البلد الوحيد في العالم الذي شهد تخفيضاً لتصنيفه من متوسط مرتفع إلى متوسط منخفض.وأعاد البنك الدولي تخفيض تصنيف الأردن من متوسط مرتفع للدخل إلى متوسط منخفض للدخل إلى مراجعة شهدت رفع تقدير التعداد السكاني بنسبة 8.6 في المئة نشرتها شعبة السكان التابعة للأمم المتحدة والتي تعكس بيانات جديدة من أحدث تعداد سكاني.وتضمن التصنيف أربع مجموعات للدخل وهي: منخفض ومتوسط منخفض ومتوسط مرتفع ومرتفع.ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الدولة تعد ذات دخل منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي 1135 دولاراً أو أقل، فيما تعد الدولة ذات معدل دخل متوسط منخفض إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي من 1136 دولاراً حتى 4465 دولاراً، وتعد الدولة ذات دخل متوسط مرتفع إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي بين 4466 دولاراً و13845 دولاراً، وتعد الدولة ذات دخل مرتفع إذا كان نصيب الفرد من الدخل القومي أكبر من 13845 دولاراً.-(هلا أخبار)