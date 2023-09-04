الثلاثاء 05 أيلول 2023
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تخفيض سعر بيع القمح للمطاحن لشهر أيلول

القمح
القمح
قررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين تخفيض أسعار بيع القمح لجميع مطاحن
المملكة لشهر أيلول الحالي، استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلقة
بتحرير أسعار مادة الطحين.اضافة اعلان
وبحسب القرار، حددت الوزارة سعر بيع القمح بـ127دينارا للطن لشهر أيلول مقارنة بـ 135.072 دينار للطن في آب الماضي (تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة لمسحوبات المطاحن حسب المخصص والمحدد لها).
واشترط القرار التزام المطاحن بتزويد المخابز باحتياجاتها كافة من الطحين حسب المخابز المعتمدة لديها، شريطة مراجعة المطاحن مديرية إدارة المخزون لاعتماد مخصصاتها بداية كل شهر، وبخلاف ذلك سيتم اعتماد أسعار القمح لها حسب تسعيرة البند الثاني للقمح والذي حدد سعر بيعه بـ 382 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة باب المطحنة لجميع مطاحن المملكة عن الكميات المسحوبة والمطحونة زيادة عن المخصص والمحدد للمطحنة أو أي مبيعات غير معتمدة من قبل مديرية إدارة المخزون.
كما حددت سعر دقيق القمح الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بـ 157.5 دينار للطن الواحد كحد أقصى مقارنة بـ 167.9 دينار للطن لشهر آب الماضي.
وجاء القرار استنادا إلى قرارات مجلس الوزراء المتعلق بتحرير أسعار مادة الطحين
وتسعير مادة الخبز المتضمن تخفيض سعر الطحين الموحد 10 دنانير شريطة تعديل سعر الطحين الموحد عند أي تعديل على أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى.
كما تضمن القرار تحديد نسبة استخراج الطحين الموحد بـ 78 بالمئة ونسبة استخراج النخالة بـ 22 بالمئة، وتحديد نسبة استخراج الأنواع الأخرى من الطحين حسب المواصفة القياسية.
كما يتم شراء مادة النخالة من المطاحن بسعر 140 دينارا للطن تسليم ظهر السيارة من المطحنة غير شامل ضريبة المبيعات.
وبحسب الوزارة، يسري القرار اعتبارا من الأول من شهر أيلول الحالي. -(بترا)
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