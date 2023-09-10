تراجع الإنتاج المحلي من النفط 12 %

رهام زيدان

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تراجع مجموع الإنتاج المحلي من النفط العام الماضي بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.وأنتج الأردن 94.67 ألف برميل نفط العام الماضي مقارنة مع 107.88 ألف في العام قبل الماضي.وشكل النفط الذي أنتجه الأردن 0.17 % من حاجته، فهو يحتاج إلى 150 ألف برميل يوميا ينتج منها 257 برميلا.وبلغ مجموع الإنتاج المحلي من النفط خلال السنوات الخمس الماضية نحو 217.53 ألف برميل إذ كان حجم الإنتاج نحو 9.7 ألف برميل في 2020 و 5.08 ألف في 2018، بينما تشير الأرقام، إلى أن حجم الإنتاج في 2019 كان صفرا.وتقارب حاجة الاردن اليومية من النفط نحو 150 ألف برميل، حيث يستورد نحو 10 % من جاحته من النفط الخام وبمعدل 15 ألف برميل يوميا عبر الصهاريج من العراق بموجب اتفاقية بين البلدين، يمنح الأردن خصما مقداره 16 دولارا عن السعر العالمي.أما بالنسبة لإنتاج الغاز، فقد بلغ مجموع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها نحو 23.9 مليار قدم مكعبة، إذ كان حجم هذا الإنتاج بلغ العام الماضي 5.38 مليار قدم مكعبة من 6.51 مليار قدم مكعبة في العام 2021.وكان حجم الإنتاج في الفترة 2018 إلى 2020، ما مجموعه 3.3 مليار قدم مكعبة و3.5 مليار قم مكعبة و 5.3 مليار قدم مكعبة على التوالي.ووفقا لهذه الأرقام أيضا، بلغت كميات الغاز المباعة من حقل الريشة الغازي لغايات توليد الكهرباء العام الماضي نحو ) 5382 ( مليون قدم مكعبة، بمعدل يومي 14.7 مليون قدم مكعبة، والتي ساهمت بنسبة 1.8 % من توليد الطاقة الكهربائية للعام 2022.وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة نحو 344 مليون قدم مكعبة يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة 68 % في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء، فيما وصل معدل إنتاج حقل الريشة 32 مليون قدم مكعبة يوميا وفقا للوزارة.ويبلغ معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي نحو 300 مليون قدم مكعبة.وتضمنت خطة شركة البترول الوطنية للأعوام (2020-2030)، أنها تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولا إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميـا في العام 2030".وتتضمن هذه الخطة الشركة لهذه الفترة تتضمن برنامجا لحفر55 - إلى 70 بئر جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.وكانت وزارة الطاقة قالت في وقت سابق: "إن الحكومة حددت سعر بيع الغاز المنتج من حقل الريشة بين 3 دولارات (الحد الأدنى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) و6 دولارات (الحد الأعلى)".وأوضحت الوزارة في دراسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط CNG والغاز الطبيعي المسال LNG، أن هذه الأسعار حددت على أن يتم احتساب السعر على أساس القيمة الإجمالية، ووفقا لماهو مستخدم في احتساب سعر الغاز المصري.وفي آخر سعر نشرته الوزارة، فإن سعر بيع غاز الريشة للقطاع الخاص الشهر الحالي يبلغ 5.081 دولار لكل مليون وحدة شاملا الضريبة الخاصة. ووفقا للدراسة المعدة من قبل شركة تدقيق "المعيار لتدقيق الحسابات"، تتم إضافة الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي البالغة 7 % بحسب قرار مجلس الوزراء.