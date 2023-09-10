الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

تراجع الإنتاج المحلي من النفط 12 %

تراجع الإنتاج المحلي من النفط 12 %
تراجع الإنتاج المحلي من النفط 12 %
 تراجع مجموع الإنتاج المحلي من النفط العام الماضي بنسبة 12 % مقارنة بالعام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن وزارة الطاقة والثروة المعدنية.  اضافة اعلان
وأنتج الأردن 94.67 ألف برميل نفط العام الماضي مقارنة مع 107.88 ألف في العام قبل الماضي.
وشكل النفط الذي أنتجه الأردن 0.17 % من حاجته، فهو يحتاج إلى 150 ألف برميل يوميا ينتج منها 257 برميلا.
وبلغ مجموع الإنتاج المحلي من النفط خلال السنوات الخمس الماضية نحو 217.53 ألف برميل إذ كان حجم الإنتاج نحو 9.7 ألف برميل في 2020 و 5.08 ألف في 2018، بينما تشير الأرقام، إلى أن حجم الإنتاج في 2019 كان صفرا.
وتقارب حاجة الاردن اليومية من النفط نحو 150 ألف برميل، حيث يستورد نحو 10 % من جاحته من النفط الخام وبمعدل 15 ألف برميل يوميا عبر الصهاريج من العراق بموجب اتفاقية بين البلدين، يمنح الأردن خصما مقداره 16 دولارا عن السعر العالمي.
أما بالنسبة لإنتاج الغاز، فقد بلغ مجموع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها نحو 23.9 مليار قدم مكعبة، إذ كان حجم هذا الإنتاج بلغ العام الماضي 5.38 مليار قدم مكعبة من 6.51 مليار قدم مكعبة في العام 2021.
وكان حجم الإنتاج في الفترة 2018 إلى 2020، ما مجموعه 3.3 مليار قدم مكعبة و3.5 مليار قم مكعبة و 5.3 مليار قدم مكعبة على التوالي.
ووفقا لهذه الأرقام أيضا، بلغت كميات الغاز المباعة من حقل الريشة الغازي لغايات توليد الكهرباء العام الماضي نحو ) 5382 ( مليون قدم مكعبة، بمعدل يومي  14.7  مليون قدم مكعبة، والتي ساهمت بنسبة  1.8 % من توليد الطاقة الكهربائية للعام 2022.
وبلغ معدل كميات الغاز الطبيعي المستهلكة في محطات توليد الطاقة الكهربائية العاملة في المملكة نحو  344 مليون قدم مكعبة يومياً العام الماضي، والتي ساهمت بنسبة  68 % في توليد الطاقة الكهربائية في محطات توليد الكهرباء، فيما وصل معدل إنتاج حقل الريشة 32 مليون قدم مكعبة يوميا وفقا للوزارة.
ويبلغ معدل الحاجة اليومية للأردن من الغاز الطبيعي نحو 300 مليون قدم مكعبة.
وتضمنت خطة شركة البترول الوطنية للأعوام (2020-2030)، أنها تهدف إلى زيادة القدرة الإنتاجية من الحقل وصولا إلى 200 مليون قدم مكعبة يوميـا في العام 2030".
وتتضمن هذه الخطة الشركة لهذه الفترة تتضمن برنامجا لحفر55 - إلى 70 بئر جديدة خلال هذه الفترة والقيام بتنفيذ دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية، بهدف تحديد مواقع الحفر وتحديد قيم الاحتياطي الغازي في الحقل.
وكانت وزارة الطاقة قالت في وقت سابق: "إن الحكومة حددت سعر بيع الغاز المنتج من حقل الريشة بين 3 دولارات (الحد الأدنى لكل مليون وحدة حرارية بريطانية) و6 دولارات (الحد الأعلى)".
وأوضحت الوزارة في دراسة نشاط توزيع الغاز الطبيعي المضغوط CNG والغاز الطبيعي المسال LNG، أن هذه الأسعار حددت على أن يتم احتساب السعر على أساس القيمة الإجمالية، ووفقا لماهو مستخدم في احتساب سعر الغاز المصري.
وفي آخر سعر نشرته الوزارة، فإن سعر بيع غاز الريشة للقطاع الخاص الشهر الحالي يبلغ 5.081 دولار لكل مليون وحدة شاملا الضريبة الخاصة. ووفقا للدراسة المعدة من قبل شركة تدقيق "المعيار لتدقيق الحسابات"، تتم إضافة الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي البالغة 7 % بحسب قرار مجلس الوزراء.
40.2 دينار سعر غرام الذهب محليا

39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا منذ10 ساعة

غرفة صناعة عمان

4.739 مليار دينار صادرات صناعة عمان خلال 8 أشهر منذ12 ساعة

دائرة مراقبة الشركات

18 % تباطؤ في نمو رؤوس أموال الشركات 09 أيلول 2023

أبراج كهرباء ضغط عال - (الغد)

منذ 19 عاما.. الربط الكهربائي مع العراق "خلال شهرين" 09 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
البنك الاستثماري

"الاستثماري" يرعى مؤتمر الذكاء الاصطناعي في تكنولوجيا الأمن السيبراني

منذ 55 دقيقة
"ZINC" و"الأردني للتصميم والتطوير" يطلقان برنامجا للأمن السيبراني بـ"الأردنية"

"ZINC" و"الأردني للتصميم والتطوير" يطلقان برنامجا للأمن السيبراني بـ"الأردنية"

منذ 57 دقيقة
Untitled-1

1.6 % تراجع صادرات "صناعة عمان" لتبلغ 4.7 مليار دينار

منذ 58 دقيقة
أرشيفية

17 % زيادة الدفع عبر الهاتف في آب

منذ1 ساعة
ورشة بناء في عمان - (أرشيفية)

"الأراضي والمساحة" تؤخر إصدار تقرير الثلث الثاني للتداول لأسباب فنية

منذ1 ساعة
طيران "ايزي جيت" يفتح 4 خطوط جديدة للعقبة

طيران "ايزي جيت" يفتح 4 خطوط جديدة للعقبة

منذ10 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا استردوا فلسطين ولا عاشوا في دولهم

ماهر أبو طير |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا مزمنة في الاقتصاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |منذ 11 دقيقة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات |منذ 12 دقيقة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 