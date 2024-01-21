تراجع الطلب على أجهزة التدفئة رغم انخفاض الأسعار

عبد الرحمن الخوالدة

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رغم تراجع أسعار بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، على حد وصف عاملين في السوق المحلية، إلا أن الإقبال على شراء أجهزة التدفئة لموسم الشتاء الحالي يشهد تراجعا "ملحوظا".وعزا عاملون تراجع الطلب بشكل رئيسي إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وتركز نشاطهم الاستهلاكي على الأولويات المعيشية وتراجع الرغبة الاستهلاكية لدى كثير من الناس بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى "دفء الشتاء" الحالي نسبة إلى أربعينية الموسم التي تعد الأكثر برودة.وبحسب العاملين، فإن تراجع حجم النشاط التجاري لديهم مؤخرا، يضاف إلى مجموعة من التحديات التي يواجهها القطاع، ومنها معضلة قانون المالكين والمستأجرين المستمرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع الكلف التشغيلية على القطاع، لا سيما أسعار الكهرباء، علاوة على انتشار ظاهرة البيع الإلكتروني، داعيا إلى ضرورة معالجة هذه التحديات.وقال نقيب تجار الكهرباء والإلكترونيات رياض القيسي لـ"الغد": "إن هناك تراجعا واضحا في حجم الطلب على شراء أجهزة التدفئة للموسم الشتوي الحالي بنسبة تناهز 50 % قياسا مع موسم شتاء العام الماضي".وأضاف القيسي "أن تراجع الطلب على شراء أجهزة التدفئة نتيجة تقلص القدرات الشرائية للمواطنين وتركيز نشاطهم الاستهلاكي على الأساسيات والأولويات المعيشية، إضافة إلى تأثر القرار الاستهلاكي لدى الأردنيين نفسيا بالأحداث في غزة".وبين القيسي أن أسعار أجهزة التدفئة خلال موسم الشتاء الحالي انخفضت بنسبة تتراوح بين 15-5 % مقارنة مع الموسم الماضي، وذلك بعد دخول آلية التعرفة الجمركية الجديدة المنخفضة حيز النفاذ، مما أسهم في انخفاض أسعار الأجهزة المستوردة.ويشار إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت، العام الماضي، عن تطبيق آلية تعرفة جمركية جديدة تضمنت تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على السلع؛ إذ أصبحت الرسوم الجمركية تحت 4 فئات هي 0 % و5 % و15 % و25 % خلال الأعوام الثلاثة الأولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من 25 % إلى %20 لعامين بعد ذلك، وستنخفض فئة 20 % مستقبلا إلى 15 % في العام 2027.وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تقوم الصناعة الأردنية بإنتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، والصناعات الغذائية، إلى الفئتين 0 % و5 % فقط، وسيتم إعفاء 53 % من الرسوم الجمركية مع نهاية العام 2027.وأشار القيسي إلى أن الحصة الكبرى من مستوردات المملكة من أجهزة التدفئة تأتي من جمهورية الصين، فضلا عن الاستيراد من عدة أسواق أخرى كأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب حصة قليلة من مصر.وأكد القيسي أن هنالك مجموعة من المطالب للقطاع تتمثل في وجوب إجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين من قبل الحكومة ومجلس النواب؛ حيث إن القطاع التجاري ينتظر منذ فترة طويلة تعديل القانون، إضافة إلى ضرورة تخفيض فاتورة الطاقة التي تعد مرتفعة على القطاع التجاري مقارنة مع غيرها من القطاعات، فضلا عن وجوب ضبط التجارة الالكترونية التي تمارس نشاط القطاع دون أن تخضع لأي رسوم وضرائب، ما يلحق الضرر بالقطاع.من جانبه، أكد المستثمر في القطاع زكريا سلال، أن محال بيع أجهزة التدفئة تشهد حالة ركود كبيرة وتراجعا واضحا في حجم مبيعاتها بنسبة تتراوح بين 50-40 %، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، على الرغم من انخفاض أسعار بعض أجهزة التدفئة، لا سيما الكهربائية، واستقرار باقي أسعار الأجهزة وبنسبة تقترب من 15 %.وأوضح سلال لـ"الغد"، أن الكثير من المحال والمعارض، في سبيل تغلبها على حالة الركود، لجأت إلى تنظيم عروض وتخفيضات، إضافة إلى تنفيذ حملات ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يسهم في تحريك النشاط التجاري لديها، معربا عن أمله بأن يرتفع الطلب خلال الفترة المقبلة.ولفت سلال إلى أن القطاع يواجه تحديات عدة منذ جائحة كورونا، ما أثر على استمرار عمل الكثير من المحال، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين وتخفيض الرسوم والتكاليف على المحال الناشطة في القطاع.واتفق المستثمر في القطاع مهران حسن مع سابقيه، حول تراجع حجم مبيعات أجهزة التدفئة، مقدرا حجم التراجع بنحو 45 % مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.وأرجع حسن انخفاض الطلب على شراء أجهزة التدفئة بشكل رئيسي إلى ضعف القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين، إضافة إلى ضعف حدة موسم الشتاء الحالي على الرغم من اقتراب نهاية أربعينية الشتاء، مبينا أن أسعار معظم أجهزة التدفئة في السوق المحلي مستقرة مع تسجيل انخفاض في بعضها.وحول أسعار أجهزة التدفئة في السوق المحلية، بين حسن أن سعر بيع أجهزة التدفئة الكهربائية يتراوح حسب جودتها وحجم استهلاكها للطاقة بين 60-15 دينارا، فيما تتراوح أسعار مدافئ الغاز التي تعد الأكثر طلبا في السوق بين 120-35 دينارا، في حين تبدأ أسعار بيع مدافئ الكاز من 45 دينارا فصاعدا.وتشير التقديرات إلى أن محال بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والمنزلية في الأردن تبلغ حوالي 5 آلاف محل، وتوظف نحو 30 ألف عامل، غالبيتهم من الأردنيين.