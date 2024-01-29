الإثنين 29 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع المجوهرات والحبوب يسهم بانخفاض مستوردات المملكة

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أسهم انخفاض مستوردات المملكة منذ بداية عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي لكل من النفط الخام ومشتقاته، والحلي والمجوهرات، والحبوب في تراجع إجمالي قيمة مستوردات الأردن.اضافة اعلان
وأشارت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها (بترا)، إلى انخفاض نسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023، لكل من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 17.5 بالمئة، والحلي والمجوهرات بما نسبته 27.9 بالمئة، والحبوب بنسبة 24.7 بالمئة، إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 4.2 بالمئة.
ووصلت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2023 لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 2.723 مليار دينار، والحلي والمجوهرات ما يقارب 1.207 مليار، والحبوب بقيمة 658 مليونا، والمواد الأخرى بنحو 8.945 مليار دينار.
وفي الوقت ذاته، زادت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني للعام 2023، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 40.7 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 8.7 بالمئة، والآلات والأجهزة الكهربائية بما نسبته 9.0 بالمئة.
بينما بلغت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تشرين الثاني لعام 2023 لكل من؛ العربات والدراجات وأجزائها نحو 1.508 مليار دينار، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها ما يقارب 1.035 مليار دينار والآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 876 مليونا.
وبحسب المعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة منذ مطلع عام 2023 حتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي، انخفاضا بنسبة 5.9 بالمئة، لتصل إلى 16.952 مليار دينار، مقارنة مع 18.015 مليار دينار لنفس الفترة من العام 2022.- (بترا)
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