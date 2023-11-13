الإثنين 13 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تراجع قيمة مستوردات المملكة من النفط والمجوهرات والحبوب

نفط - (تعبيرية)
نفط
انخفضت نسب مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والحلي والمجوهرات والحبوب والمواد الأخرى، ما أسهم في انخفاض إجمالي قيمة مستوردات الأردن.اضافة اعلان
وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، تراجعا لنسب مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، لكل من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 19.2 بالمئة، والحلي والمجوهرات بما نسبته 28.5 بالمئة، والحبوب بنسبة 16.6 بالمئة،إضافة إلى المواد الأخرى بنسبة 3.8 بالمئة.
وفي المقابل، ارتفعت نسبة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام ، لكل من العربات والدراجات وأجزائها بنسبة 33.1 بالمئة، والآلات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 12.3 بالمئة، والآلات والأجهزة الكهربائية بما نسبته 7.4 بالمئة.
وبحسب البيانات، بلغت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي من العام الحالي لكل من النفط الخام ومشتقاته حوالي 1.996 مليار دينار، و العربات والدراجات قرابة 1.014 مليار، و الآلات والأدوات الآلية بنحو 775 مليون دينار.
كما بلغت مستوردات المملكة حتى نهاية شهر آب الماضي لهذا العام لكل من الحلي والمجوهرات نحو 826 مليون دينار، و الآلات والأجهزة الكهربائية حوالي 598 مليونا، والحبوب نحو 477 مليون دينار، إضافة إلى المواد الأخرى بنحو 6.610 مليار دينار.
وفقا للمعطيات الإحصائية، سجل إجمالي قيمة مستوردات المملكة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر آب الماضي، انخفاضا بنسبة 6 بالمئة، لتصل إلى 12.296 مليار دينار، مقارنة مع 13.078 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي.-(بترا)
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