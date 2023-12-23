ترجيح خفض أسعار المحروقات 4 %

رهام زيدان

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رجح خبراء في ملف النفط أن تنخفض أسعار المحروقات محليا الشهر المقبل بنسب قد تصل إلى 4 % وسط تراجعها عالميا في وقت يزداد فيه الطلب على أصناف التدفئة تزامنا مع تدني درجات الحرارة بشكل لافت.وقال الخبير في شؤون النفط هاشم عقل “من المرتقب انخفاض الأسعار محليا” مبينا أن الإمدادات محليا لن تتأثر بالأحداث في منطقة باب المندب التي يمكن أن تؤثر على الأسعار بشكل طفيف إذ إن خطوط الإمداد قريبة من السعودية والعراق.وقدر عقل انخفاض سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 18 فلسا أي بنسبة تقارب 2 % والبنزين 95 بمقدار 35 فلسا بنسبة 2 %، والديزل بمقدار 27 فلسا بنسبة 3.5 %.يشار إلى أن الشركة اللوجستية الأردنية للمرافق النفطية (جوتك) قالت سابقا إن “توريد النفط الخام من مصادره العالمية إلى الأردن لا يستدعي المرور عبر مضيق باب المندب وأن عملية التوريد ولغاية الآن طبيعية وضمن المخطط له”.يذكر أن توريد النفط الخام إلى مصفاة البترول هو بنسبة 90 % من شركة أرامكو السعودية من خلال ميناء ينبع، والباقي من العراق برا باستخدام الصهاريج، وهذه المصادر جميعها بعيدة عن باب المندب.وتغطي شركة مصفاة البترول وفقا للشركة اللوجستية للمرافق النفطية حوالي 45 % من احتياجات المملكة من المشتقات النفطية والتي يتم تكريرها في مصفاة البترول الاردنية في الزرقاء، بينما يتم تغطية المتبقي من خلال الاستيراد، حيث تقوم الشركات التسويقية الثلاث (توتال والمناصير وجوبترول) باستيراد حاجتها من خلال عطاءات دولية يتم طرحها بشكل سنوي أو نصف سنوي.على صعيد الطلب لفت عقل إلى ان الطلب بدأ يرتفع على مشتقات التدفئة وتحديدا الغاز والكاز الذي ارتفع الطلب عليها بنسبة وصلت إلى 30 % ع أيام ما قبل المنخفض الجوي.وقال الباحث في شؤون الطاقة عامر الشوبكي “من المتوقع أن يكون هنالك انخفاض على اسعار المشتقات النفطية محليا في تسعيرة شهر كانون الثاني (يناير) القادم بنسب تتراوح ما بين 3 % إلى 4 % البنزين بنوعيه والديزل”.وتشير التوقعات وفقا للشوبكي إلى انخفاض سعر الديزل قرابة 3 قروش للتر وأن ينخفض سعر البنزين أوكتان 90 قرابة 2.5 قرش للتر والبنزين أوكتان 95 من المتوقع أن ينخفض من 3.5 إلى 4 قروش لليتر.وأوضح الشوبكي أن هذا الانخفاض محليا هو انعكاس للانخفاض العالمي باعتبار أن لجنة تسعير المشتقات النفطية تعتمد نشرة بلاتس العالمية بالاضافة الى الانخفاض على خام برنت المعياري، إذ كان الانخفاض على خام برنت المعياري للشهر الماضي الذي كان معدله الشهر الماضي قرابة 83 دولارا أما الشهر الحالي 77 دولارا للبرميل.وبين أن هذا الانخفاض جاء لعدة أسباب أولها ارتفاع انتاج الولايات المتحدة الى اقصى قيم تاريخية وكذلك ارتفاع انتاج البرازيل وجوايانا اللاعب الجديد في سوق النفط، إلى جانب قرارات اوبيك + بعدم اجراء اي تخفيضات جماعية ملزم وبالتالي كان الاتجاه الى التخطيطات الطوعية التي تعتبرها الأسواق غير ملزمة.وأثر أيضا مؤخرا الانسحاب انغولا من اوبيك + أثر على معنويات الاسواق في القدرة على تماسك واتخاذ قرارات بتخفيض الانتاج بشكل جماعي.كما بين الشوبكي أن هناك انخفاضا في الإنتاج الصناعي من ناحية الطلب وهنالك انخفاض في الانتاج الصناعي سواء من الولايات المتحدة أو القارة الأوروبية، وهذا يؤذن بانخفاض نمو الطلب في الشهر الحالي او حتى الشهر المقبل.وبين الشوبكي أن هذا الانخفاض سيكون جيدا للاقتصاد المحلي خصوصا بالنسبة لسعر الديزل المادة الرئيسة في النقل والنشاط والمؤثرة بشكل كبير في النشاط الاقتصادي.من جهته ، قال رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات ومراكز التوزيع م. نهار السعيدات “إن المنخفض الذي أثر على المملكة أمس رفع الطلب على أسطوانات الغاز بمقدار 80 ألف أسطوانة عن أيام الشتاء الاعتيادية”.وبحسب السعيدات، فإن هذه الطلبات زادت إلى نحو 200 ألف اسطوانة من قرابة 120 ألف أسطوانة خلال أيام الشتاء التي لا يتخللها منخفضات عميقة”.وفي ذات الوقت قدر السعيدات أيضا أن تشهد مختلف أصناف المحروقات انخفاضات بنسب متفاوتة نتيجة تراجع أسعار هذه الأصناف عالميا.يذكر أن الحكومة خفضت أسعار المشتقات النفطية للشهر الحالي، بنسب تراوحت ما بين 0.4 % و5.6 % إذ تم خفض سعر ليتر البنزين 90 بنسبة 1 % إلى915 فلسا للتر من 925 فلسا للتر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والبنزين 95 بنسبة 0.4 % إلى 1160 فلسا للتر من 1165 فلسا للتر في الفترة ذاتها.وخفضت أيضا سعر الديزل بنسبة 5.6 % إلى 750 فلسا للتر من 795 فلسا للتر في تسعيرة الشهر الماضي، بينما ثبتت سعر الكاز والغاز المنزلي.