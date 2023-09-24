تسليم جائزة "فواتيري" النقدية الأولى بقيمة 25 ألف دينار

من ناحيته، أعرب العبد الله عن شكره لـ"ضريبة الدخل والمبيعات" على فكرة هذا التطبيق الذي أصدرته الدائرة ومحافظتها على استمرار سحب الجوائز؛ لما في ذلك من أهمية في تعميم ثقافة طلب الفاتورة.
وأضاف: منذ إصدار التطبيق وأنا محافظ على تصوير الفواتير وتحميلها على التطبيق وأشجع طلبتي وجميع الزملاء والأقارب على استخدام هذا التطبيق؛ لما فيه من فائدة ونفع على الوطن والمواطن.
يذكر أن الدائرة بدأت الأسبوع الحالي تسليم الجوائز العينية للفائزين بها والتي اشتملت على أجهزة هواتف خلوية وشاشات تلفزيون بأحجام مختلفة وأجهزة لاب توب وليرات ذهب وكوبونات بنزين وغيرها من الجوائز.
وتم إجراء السحب إلكترونيا يوم الأربعاء الماضي بإشراف لجنة مختصة تم تشكيلها لهذه الغاية، فيما وضعت الدائرة أسماء الفائزين بالجوائز على موقع الدائرة الإلكتروني (https://www.istd.gov.jo) وعلى صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمكن للجميع الاطلاع عليها.
يشار إلى أن عملية تحميل فواتير السلع والخدمات على تطبيق فواتيري ستستمر بشكل متواصل، بحيث يكون هناك سحب دوري للجوائز على الفواتير التي سيتم تحميلها على التطبيق.
ودعا أبو علي المواطنين إلى تحميل تطبيق فواتيري على هواتفهم النقالة من Google play أو من Store App، وذلك عن طريق استخدام كلمة "فواتيري" "Fawateery"، وبعد تنزيل التطبيق يقوم المستخدم بإدخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد، وبذلك يكون قادرا على تصوير أي فاتورة وتحميلها على التطبيق.