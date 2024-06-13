 
الخميس 13 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تشكيل ائتلاف للأجهزة الخلوية لتنظيم الأسواق وتطوير القطاع

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جانب من اجتماع تشكيل ائتلاف للأجهزة الخلوية

أعلنت جمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية وإكسسواراتها، عن مبادرة تشكيل ائتلاف يضم 12 وكيلاً للأجهزة الخلوية في المملكة، بهدف تنظيم سوق الأجهزة الخلوية في الأردن.

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وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الائتلاف يأتي كجزء من جهود الجمعية لتنظيم الأسواق ومساعدة مستثمري هذا القطاع في التطوير والحفاظ على الربحية ومواجهة التحديات الاقتصادية.


وأشار إلى أن الائتلاف يسعى إلى مواجهة التحديات التي تواجه سوق الأجهزة الخلوية، مثل تباين الأسعار والممارسات التجارية غير العادلة التي تؤدي إلى إضعاف المنافسة.


وأوضح أن الجمعية تعمل على وضع نظام شامل بالشراكة مع ائتلاف الوكلاء يتضمن إصدار قائمة أسعار شهرية للأسعار المعلنة على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف ضمان التزام التجار بالأسعار المحددة، ما يساهم في استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.


وبين أن الجمعية وبالشراكة مع الائتلاف سيعملان على إنشاء نظام ائتماني آمن، يساهم في تقليل المخاطر المالية، حيث سيتم إدارة هذا النظام من قبل جمعية الرؤيا كطرف محايد، لضمان مشاركة المعلومات بين جميع الشركات والوكلاء بشفافية وفعالية.


ويشار إلى أن هذا الائتلاف يهدف إلى تحقيق توازن في السوق وضمان بيئة عمل مستدامة ومربحة لجميع الأطراف المعنية.- (بترا)

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