الأحد 23 تموز 2023
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تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك وغرفة تجارة الأردن لبحث احتياجات القطاع التجاري

تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك وغرفة تجارة الأردن لبحث احتياجات القطاع التجاري
تشكيل لجنة مشتركة من الجمارك وغرفة تجارة الأردن لبحث احتياجات القطاع التجاري
‎التقى مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، يرافقه عدد من مدراء الدائرة رئيس وأعضاء غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات التجارية لبحث تعزيز التنسيق والتعاون ومناقشة كافة القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري.اضافة اعلان
 وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة عليا مشتركة لبحث احتياجات القطاع يتفرع منها لجان فرعية أخرى للعمل على تفعيل مجلس الشراكة بين غرفة تجارة الأردن ودائرة الجمارك الأردنية لتذليل العقبات وتسهيل الإجراءات .
بدوره، رحّب رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق خلال اللقاء التنسيقي الذي عقد في غرفة تجارة الأردن بمدير عام الجمارك والوفد المرافق، مؤكدًا على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات الهادفة إلى تذليل العقبات وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام التجّار مشيدًا بدور دائرة الجمارك بتنفيذ سياسة الباب المفتوح، وتقديم المشاريع التطويرية التي من شأنها المساهمة في تسهيل عملية التجارة وحركة انسيابها .
وأكّد القضاة خلال اللقاء أن دائرة الجمارك على استعداد تام للتعاون مع كافة الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية المختلفة في سبيل تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، مشيرًا إلى أن الجمارك تعمل باستمرار على تطوير إجراءاتها وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لمتلقي الخدمة، سيما وأن دائرة الجمارك عملت على حوسبة معظم إجراءاتها بما يُضاهي أحدث الممارسات العالمية .
وتم خلال اللقاء بحث ومناقشة العديد من المواضيع والاستفسارات التي تخص القطاع التجاري وأبرز التحديات والعقبات التي تواجهه، ومن بين الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الاجتماع التجارة الإلكترونية، الطرود البريدية، القيمة، النافذة الوطنية، التخليص المسبق، القائمة الذهبية، إجراءات المعاينة حسب الواقع والاستهداف والتخمين، التعهدات الجمركية المفتوحة، وآلية إصدار شهادات بدل فاقد، حيث تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي ستُسهم في تسهيل الإجراءات وإعادة دراسة مجموعة من الإجراءات ووضع الحلول المناسبة لها بالسرعة الممكنة.
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