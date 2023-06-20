تصدير 58 ألف رأس غنم من المفرق إلى السعودية

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بلغت صادرات محافظة المفرق من الأغنام البلدية للأسواق السعودية منذ رفع الحظر السعودي المؤقت عنها، الخميس الماضي، 58 ألف رأس، ما يشكل 13 بالمئة من الصادرات السنوية من الأغنام للسوق السعودية، والبالغة 400 ألف رأس.وقالت مديرة مديرية زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا، لوكالة "بترا"، اليوم الثلاثاء، إن السوق السعودية تعد من الأسواق الرئيسية لصادرات الأردن من الأغنام البلدية، لافتة إلى وجود 12 ألف رأس جاهزة للتصدير للسوق السعودية بعد استيفائها للشروط السعودية.وبينت أنه تم الانتهاء من إجراء 14 ألف فحص لعدة إرساليات من الأغنام، لا سيما فحصي الحمى القلاعية والحمى المالطية بنسبة سلبية مئة بالمئة.وأضافت أن الكوادر العاملة في سياق عمليات التصدير، بذلت جهودا جبارة منذ رفع الحظر السعودي، من خلال العمل في أيام العطل الرسمية، وحتى ساعات متأخرة وصلت إلى ما بعد منتصف الليل.وأكدت الخريشا، أن الاشتراطات السعودية لاستئناف تصدير الأغنام، شملت إجراء الفحوصات المخبرية للحمى القلاعية والمالطية وبنسبة سلبية مئة بالمئة، إلى جانب إجراءات الحجر البيطري والأمن الحيوي.وأشارت إلى أنه وبناء على تعليمات وزارة الزراعة، تم إنشاء غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجمارك الأردنية، لتسهيل عملية التصدير بطريقة ميسرة، ووفقا للاشتراطات السعودية في هذا السياق.