الأحد 07 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تصريحات حكومية "مطمئنة" حول المالية العامة بالأردن

وزير المالية محمد العسعس - (أرشيفية)
وزير المالية محمد العسعس - (أرشيفية)
قال وزير المالية محمد العسعس إن المالية العامة بخير ولن تكون خاصرة رخوة للاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة في الإقليم.

جاء ذلك على هامش اجتماعات لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لمناقشة مشروع الموازنة المالية العامة لعام 2024.اضافة اعلان

وأضاف العسعس أن الاستقرار المالي الذي حققته الحكومة ساهم في حماية الطبقة الوسطى، على عكس ما تعرضت له هذه الطبقة في كثير من دول المنطقة.

وتابع أن برامج الأردن مع صندوق النقد الدولي خيار استراتيجي وطني ساهم في حماية المواطن الأردني خلال السنوات الماضية التي شهدت أزمات عدة؛ كجائحة كورنا والحرب الروسية الأوكرانية، والركود التضخمي، وأخيرا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد العسعس أن وزارة المالية تمكنت من إدارة سنة مالية صعبة، إذ نجحت بالإيفاء بكامل التزامات الدين العام الداخلي والخارجي على الأردن خلال العام المنقضي.
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