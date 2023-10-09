الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تطبيق "إلى" يوقع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان

تطبيق "إلى" يوقع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان
تطبيق "إلى" يوقع اتفاقية مع مؤسسة الحسين للسرطان
 وقّع "إلى" التطبيق البنكي التابع لبنك ABC في الأردن اتفاقية تعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان يكون بموجبها الراعي الذهبي لمبادرة مع البيئة ضد السرطان، والتي تهدف إلى التوعية بالسلوكيات الصديقة للبيئة وأهمية اتباع نمط حياة صحي للوقاية من السرطان.اضافة اعلان
وقد وقّع الاتفاقية، مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان/ نسرين قطامش، ورئيس مجموعة الأعمال المصرفية بالتجزئة/ تاج خمش نيابة عن الرئيس التنفيذي/ المدير العام لبنك ABC في الأردن، السيد جورج فرح صوفيا.
وحول ذلك، قالت مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان / السيدة نسرين قطامش: "نثمّن الوعي البيئي الذي يتحلّى به "إلى" ودعمه مبادرة المؤسسة لإيجاد حلول مستدامة تضمن الحفاظ على البيئة مع ترك أثر إيجابي على صحة المجتمع وصحة مرضى السرطان."
من جانبه صرّح رئيس مجموعة الأعمال المصرفية بالتجزئة/ تاج خمش نيابة عن الرئيس التنفيذي/ المدير العام لبنك ABC في الأردن، السيد جورج فرح صوفيا: "إنّ مؤسسة الحسين للسرطان أطلقت هذه المبادرة بهدف التشجيع على اتباع سلوكيات صديقة للبيئة لحماية صحتنا وصحة عائلاتنا ولنشهد مستقبلا خاليا من الأمراض، وإنّ مشاركة البنك في دعم هذه المبادرة تأتي استمراراً لدوره في دعم الجهود الوطنية لمكافحة مرض السرطان". 
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