الثلاثاء 19 أيلول 2023
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تعاون مشترك بين إنجاز وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع لتنفيذ تحدّي الأعمال

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إنجاز وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع
ضمن حملة تبنّي المدارس التي تنفذها مؤسّسة إنجاز بالشّراكة مع وزارة التربية والتعليم والهادفة إلى تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير العملية التعليمية، وقعت مؤسّسة إنجاز وشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع اتفاقية تعاون بهدف تنفيذ برنامج تحدّي الأعمال في مدرسة عين جالوت الثانوية للبنات في العاصمة عمان، حيث وقّع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لشركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع علي عبد الجبار، والرئيس التنفيذي لمؤسّسة إنجاز ديمة البيبي.اضافة اعلان
ويمنح برنامج تحدّي الأعمال الذي تقوم مؤسسة إنجاز بتنفيذه في الأردن، للعام الثالث عشر على التوالي بالشراكة مع مؤسسة برنس ترست العالمية طلبة المدارس فرصة ممارسة تجارب عملية ممتعة، للتعرف على أهم المصطلحات والمفاهيم في عالم ريادة الأعمال والأخلاقيات التجارية.
ويركز البرنامج على حصول المستفيدين على فرصة بناء جيل ريادي، وتوجيههم للقطاع الخاص والتفكير في ريادة الأعمال، وبناء أفكارهم وتقديمها بطريقة جديدة باستخدام التكنولوجيا في التعليم، اضافة إلى توفير تدريبات متخصّصة في إدارة المشاريع وبناء الفريق، بمساعدة متطوِّعين مؤهَّلين ومدرَّبين.
وتهدف الاتفاقية التي تجمع إنجاز مع شركة الشرق الأوسط لخدمات الدفع وهي أحد أعضاء مجلس أمناء إنجاز إلى تطوير ورفعة المجتمع الأردني وخاصة فئة الشباب وفتح أبواب الفرص الاقتصادية لهم وتمكينهم بالتدريب والتأهيل العلمي والعملي ورفع وعيهم وإمكاناتهم المستقبلية، كما تسهم الشراكة إلى تحقيق المسؤولية المجتمعية بين مختلف القطاعات وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والذي يعد من أهم ركائز المسؤولية المجتمعية.
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