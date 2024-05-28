تعرف على أسعار الخضار والفواكة اليوم

بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء، 3299طنا، منها 2389طن خضار، و730طن فواكه، و 179طنا من الورقيات.

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وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 10و 20 قرشا، والبصل الناشف بين 10و20قرشا، والبطاطا بين 30و 50قرشا، والبندورة بين 8و 15قرشا، والجزر بين 25و 35قرشا، والخيار بين 10و 25قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 70و 150قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.



