الإثنين 22 كانون الثاني 2024
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تفعيل منصة الاستعلام عن دعم أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية

ألواح طاقة شمسية - (تعبيرية)
ألواح طاقة شمسية - (تعبيرية)
أعلن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الإثنين، تفعيل منصة الشمول المبدئي للاستعلام عن برنامج دعم تركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية للقطاع المنزلي.اضافة اعلان

ووفقا للصندوق يمكن للمواطنين الاستعلام عن الشمول المبدئي للبرنامج من خلال المنصة الإلكترونية: https://solarenergy.gov.jo.

وتتيح المنصة للمستعلمين معرفة تفاصيل البرنامج والأسئلة الأكثر تكرارا حول البرنامج، إضافة لقائمة النوافذ التمويلية المعتمدة والتي يجب على المستفيد التوجه لها بعد الحصول على موافقة الشمول المبدئي لاستكمال الوثائق الفنية اللازمة للحصول على الخدمة.

وكان الصندوق، أطلق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لدعم القطاع المنزلي بأنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية في كانون الأول الماضي، متضمنا تقديم دعم مباشر للأسر الأردنية بنسبة 30 بالمئة من تكلفة أنظمة السخان الشمسي والخلايا الشمسية، إضافة إلى تسهيلات في دفع باقي المبلغ من خلال البنوك والجمعيات المحلية المعتمدة، ما يسهم في تخفيض فاتورة الكهرباء الشهرية لتلك الأسر.

ويأتي توجه الصندوق في الوزارة في ظل ريادة الأردن في استخدام الطاقة المتجددة في القطاعات المختلفة، حيث وصلت نسبة مساهمة الطاقة المتجددة 27 بالمئة من الكهرباء المولدة في المملكة، والسعي لإحداث أثـر اقتصادي واجتماعي وبيئي مباشر على الفئات المستهدفة بالدعم من القطاع المنزلي.

وتكمن أهمية البرنامج في تحقيق الشراكة بين الصندوق والبنوك التجارية والجمعيات المحلية، لتنفيذ هذا البرنامج والوصول للمواطنين من خلال توفير النوافذ التمويلية المختلفة، وإتاحة المجال للمواطنين للاستفادة من البرنامج من خلال برامج تقسيط ميسرة تسهل عليهم الحصول على التمويل اللازم لتركيب أنظمة الخلايا والسخانات الشمسية لمنازلهم، وذلك لخدمة 7 آلاف أسرة مستهدفة و35 ألف مواطن مستفيد. (بترا)
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