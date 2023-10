تقدم الأردن 7 درجات في مؤشر الابتكار العالمي

اضافة اعلان

تقدم ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي Global Innovation Index (GII) من المرتبة (78) عام 2022 إلى المرتبة (71) من بين (132) دولة شملها تقرير المؤشر في عام 2023، ويصدر هذا المؤشر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) سنوياً.وقد حقق الأردن تقدمًا على مستوى المؤشرين الفرعيين Sub-Indices لمؤشر الابتكار العالمي. حيث ارتفع ترتيبه في المؤشر الفرعي الأول، مدخلات الابتكار (Innovation Inputs)، من المرتبة (71) عام 2022 إلى المرتبة (70) لهذا العام. بالإضافة إلى تقدمه في المؤشر الفرعي الثاني، مخرجات الابتكار (Innovation Outputs)، من المرتبة (78) عام 2022 الى المرتبة (76) لهذا العام.وعلى مستوى المحاور الخاصة بالمؤشر، فقد كان أفضل أداء للأردن في محور المؤسسات، حيث حقق المرتبة (51) عالميًا، تلاه محور تطور السوق بالمرتبة (53) عالميًا. بينما كان الأداء الأضعف على مستوى محور البنية التحتية في المرتبة (87) عالميًا.وقد حققت الأردن المركز الأول عالمياً في مؤشر تكلفة الاستغناء عن العمالة الزائدة " Cost of redundancy dismissal". وقد تم تصنيف الأردن من بين أفضل (20) دولة في العالم في (3) مؤشرات، بما في ذلك مؤشر المقالات العلمية والتقنية لكل مليار من الناتج المحلي الإجمالي حسب تعادل القوة الشرائية (Scientific and Technical Articles/bn PPP$ GDP) الذي حققت فيه المملكة المرتبة (15) عالميًا، ومؤشر قيمة رأس المال الاستثماري المستلمة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي(VC received, value, % GDP) الذي حققت فيه المملكة المرتبة (16) عالميًا، ومؤشر تدفق الطلاب الجامعيين نحو الداخل ( Tertiary inbound mobility,%) والذي حقق الأردن فيه المرتبة (19) عالميًا.وقد حدد التقرير الذي صدر مؤخراً الأردن كأحد الدول التي أظهرت أداءً أعلى من المتوقع بالنسبة لمستوى التطور الخاص بها ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المتوسط الأعلى.عربيًا، قد احتلت الأردن المرتبة (8) من بين (13) دولة عربية شملها التقرير لهذا العام. حيث احتلت الإمارات المرتبة الأولى عربياً مع حصولها على المرتبة (32) عالميًا، ثم السعودية في المرتبة (48) عالمياً، ثم قطر في المرتبة (50)، فالكويت في المرتبة (64)، ثم البحرين في المرتبة (67)، ثم عُمان في المرتبة (69)، فالمغرب في المرتبة (70)، والأردن في المرتبة (71).وعلى الصعيد العالمي، جاءت سويسرا في المرتبة الأولى على مستوى العالم للعام الثالث عشر على التوالي، متبوعة على التوالي بالسويد، ثم الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وسنغافورة.وذكر التقرير أن مؤشر الابتكار العالمي لهذا العام 2023، متميز كونه يتضمن كمية كبيرة من البيانات من سنوات جائحة كوفيد-19 وما بعدها. وأوضحت المنظمة الأممية أن نتائج التقرير في هذا العام يتتبع اتجاهات الابتكار العالمية على خلفية عد اليقين السائدة في ظل بطء التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة والصراعات الجيوسياسية. ويتضمن الترتيب لأي دولة، المؤشراتِ الفرعية لهذا المؤشر، وهي: (تطور بيئة الأعمال والبنية التحتية، وتطور السوق، ومؤشر الرأسمال البشري، والبحث العلمي، ومؤشر المعرفة والتكنولوجيا ومخرجات الإبداع).ويصدر مؤشر الابتكار العالمي عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، بالشراكة مع بورتولانز (Portulans Institute)، ويهدف إلى التقاط الجوانب متعددة الأبعاد للابتكار. ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد أهم أدوات القياس المستخدمة على نطاق دولي من قِبَل الحكومات والقطاع الخاص لتطوير منظومة الابتكار لديها.وبموجب البرنامج التنفيذي للأعوام (2023-2025) لرؤية التحديث الاقتصادي، فإن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسؤولة عن وضع خطة عمل لتحسين ترتيب الأردن في مؤشر الابتكار العالمي بعد صدوره في عام 2023. ولهذه الغاية، شكلت الوزارة لجنة فنية ستكون نواة لفريق وطني يضم المؤسسات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص سيعمل على إعداد الخطة التحسينية لهذا المؤشر.