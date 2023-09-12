الأربعاء 13 أيلول 2023
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تقرير: التوترات الجيوسياسية بدأت تؤثر على التدفقات التجارية

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية
 أكد تقرير أصدرته منظمة التجارة العالمية أمس أن التوترات الجيوسياسية بدأت تؤثر على التدفقات التجارية في العالم.
وأضاف التقرير الذي أعلنت عنه المنظمة على هامش المنتدى السنوي العالمي الذي تعقده في جنيف أنه "على الرغم من هذا إلا أن التجارة الدولية ما تزال تزدهر، ما يعني أن الحديث عن التراجع عن العولمة ما يزال غير مدعوم بالبيانات كما يشير التقارير إلى توسع تجارة الخدمات الرقمية".اضافة اعلان
وتضمن التقرير دراسة العلاقة بين التكامل الاقتصادي وثلاثة تحديات رئيسية تواجه النظام الاقتصادي العالمي في الوقت الحالي تتضمن، الأمن والمرونة، والفقر والشمول، والاستدامة البيئية.
وأطلقت منظمة التجارة العالمية أمس تقرير التجارة العالمية 2023 تحت عنوان إعادة "العولمة من أجل مستقبل شامل ومستدام".
وقدم التقرير الصادر عن منظمة التجارة العالمية مؤشرات حول تجزئة التجارة وأثرها على تراجع النمو والتنمية، كما يستعرض التقرير أيضا النتائج التي يمكن من خلالها زيادة التعاون الدولي والتكامل الأوسع نطاقا.
وأشار التقرير إلى أنه تم بناء النظام الاقتصادي الدولي بعد عام 1945 على فكرة أن الترابط بين الدول من خلال زيادة العلاقات التجارية والاقتصادية من شأنه أن يعزز السلام والرخاء المشترك، ومنذ ذلك التاريخ كانت هذه الفكرة موجهة لصانعي السياسات، وساعدت في إرساء الأساس للعالم جديد.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو إيويالا في مقدمتها للتقرير "نشهد حقبة غير مسبوقة من النمو، وارتفاع مستويات المعيشة، والحد من الفقر". و"اليوم هذه الرؤية معرضة للتهديد، كما هو الحال بالنسبة لمستقبل الاقتصاد العالمي المفتوح الذي يمكن التنبؤ به."
الاقتصادي في المنظمة رالف أوسا قال في مؤتمر صحافي أمس "التوترات الجيوسياسية المتزايدة تزيد المخاوف حول استخدام السياسة التجارية كسلاح". وأضاف "صعود الصين  تجاريا أدى إلى فرض ضغوط على العمال في بعض البلدان الصناعية وتباطؤ نمو الصادرات في بعض الاقتصادات الناشئة، كما أثارت أزمة المناخ الشكوك حول ما إذا كانت التجارة الدولية متوافقة مع الحاجة إلى إزالة الكربون من الاقتصاد".
ومع ذلك، يقول أوسا" الحديث عن تراجع العولمة ما يزال غير مدعوم بالبيانات ووصلت التجارة الثنائية بين الصين والولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في عام 2022".
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