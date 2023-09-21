تمديد استقبال الطلبات لجائزة ولي العهد لأفضل تطبيق حتى نهاية أيلول

إبراهيم المبيضين

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أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤخرا تمديد فترة استقبال طلبات الاشتراك في الدورة الثالثة لجائزة وليّ العهد لأفضل تطبيق خدمات حكومية، بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، حتى يوم 30 ايلول (سبتمبر) الحالي.وتوقعت الوزارة في ردها على أسئلة لـ"الغد" ان تعلن النتائج النهائية للجائزة، وهي في دورتها الثالثة، قبل نهاية العام الحالي، مبينة انه بعد فترة استقبال الطلبات سيجري العمل على مرحلة التقييم والتي تنقسم بين مرحلة الفرز الاولي، ومن ثم التقييم الفني فالتقييم الريادي، وبعدها يتم اختيار افضل 3 تطبيقات بناء على المعايير والتقييمات المختلفة والاعلان عنهم.ودعت الوزارة، التي تدير الجائزة بالتنسيق مع مؤسسة ولي العهد، طلبة الجامعات الأردنية والمستفيدين من مبادرة "مليون مبرمج أردني" إلى إبراز قدراتهم والبدء بتحضير التطبيقات للمشاركة بالجائزة من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالجائزة.القطاعات المستهدفةوبينت الوزارة ان الجائزة تتضمن العام الحالي في دورتها الثالثة 9 قطاعات رئيسة تشمل، الصحة، والتعليم، والنقل، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، والاقتصاد الرقمي، والقطاع المالي، والقطاع الخدمي والتواصل الحكومي.أهداف الجائزةوتعتبر الجائزة واحدة من مبادرات مؤسسة ولي العهد التي تندرج ضمن حزمة المبادرات والمشاريع الاستراتيجية التي يتم تنفيذها بين الأردن ودولة الإمارات العربيّة المتحدة، وتقوم فكرتها على فتح الباب أمام الشباب للمنافسة على تقديم مقترحات لتطبيقات تساهم في تحقيق نهضة إدارية ونقلة نوعية في مستوى الأداء الحكومي، وهي تهدف إلى تحفيز طلاب الجامعات الأردنية على ابتكار حلول إبداعية في مجال تطبيقات الهواتف الذكية لاستحداث خدمات حكومية سهلة ومبسطة وتشجيع الإبداع والابتكار لديهم والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وتسهيلها، وتعزيز العلاقة بين طلاب الجامعات والجهات الحكومية في الدولة وإشراكهم في تطوير حلول تسهل رحلة المتعامل وتعزز جودة حياة المجتمع.الفئة المستهدفةوعن الشريحة المستهدفة من الجائزة قالت الوزارة انها تستهدف أكثر من 300 ألف طالب وطالبة من طلاب الجامعات من أكثر من 30 جامعة حكومية وخاصة، سواء كانوا افرادا او مجموعات، كما تستهدف الخريجين من "مبادرة مليون مبرمج أردني"، ومن جهة اخرى تستهدف الجائزة التطبيقات الإلكترونية اللي بتساعد في توفير الخدمات الحكومية في قطاعات محددة مثل السياحة، الزراعة، الصحة، الخدمات الحكومية، الاقتصاد الرقمي وغيرها من القطاعات.معايير التقييموحول معايير التقييم بينت الوزارة بأن نسبة 35 % من التقييم هو لـ" جدوى التنفيذ" وهو معيار يركز على جدوى تنفيذ التطبيق لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، ونسبة 25 % لمعيار "الابداع"، وهو يعنى بتقديم حل للمشكلة بطريقة مبتكرة خارج النهج المألوف لم يتم التطرق إليها مسبقاً وساهمت بشكل كبير وملحوظ في تحسين طريقة تقديم الخدمة وتجربة المتعاملين وتشمل أيضاً توفير باقات خدمات مترابطة.وقالت ان المعيار الثالث هو معيار "الكفاءة والفعالية" وله نسبة 20 %، حيث يقيّم هذا المعيار مدى فعالية التطبيق في حل مشكلة معينة تم تحديدها من خلال آراء المتعاملين واقتراحاتهم ومدى قدرة التطبيق على تقديم الخدمة بشكل أكثر كفاءة وفعالية، مشيرة الى المعيار الرابع بنسبة 20 % لـ"سهولة الاستخدام"، حيث يقيّم هذا المعيار الوظائف الأساسية للتطبيق (ممكنات التطبيق) والخيارات التي يوفرها التطبيق، بما في ذلك بساطة التصميم وسهولة التصفح والحصول على الخدمة.إدارة الجائزةوعن ادارة الجائزة قالت الوزارة بأنها تدار من بكل حيادية وشفافية من خلال نموذج حوكمة بضم 3 لجان مستقلة: اللجنة الأولى هي لجنة توجيهية برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة وعضوية عدد من الجهات المعنية في القطاع التعليمي والقطاع الريادي، واللجنة الثانية وهي لجنة تنسيقية تضم متخصصين من الوزارة ومؤسسة ولي العهد وبعض الجهات، فيما تعتبر اللجنة الثالثة لجنة تقييمية فيها فريق لتقييم التطبيق من الناحية الفنية وفريق ريادي لتقييم التطبيق من الناحية العملية والتجارية.قيمة الجائزةوأكدت الوزارة أن قيمة الجائزة 100 ألف دينار، موزعة على 50 ألفا للمركز الأول، و30 ألفاً للمركز الثاني، و20 ألفاً للمركز الثالث.التطبيقات الفائزة في السنتين السابقتينوتحدثت الوزارة عن التطبيقات التي فازت في الدورتين السابقتين للجائزة، مبنية ان الدورة الاولى للجائزة افرزت ثلاثة فائزين: فاز بالمركز الأول تطبيق خدماتي وتقوم فكرته على إصدار فواتير المياه والكهرباء للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية، والتعامل مع حالات تأخير استلامها أو وصولها، والمركز الثاني كان تطبيق نظام الاغاثة الأردني وتقوم فكرته على إطلاق نداء استغاثة مصحوبا بموقع المستغيث وحالته الصحية والطبية المسجلة مسبقا، فيما جاء المركز الثالث لتطبيق المطاعيم الأردني وتقوم فكرته على بإدارة وتنظيم وتتبع المطاعيم (بطاقة تطعيم إلكترونية) التي تقدمها وزارة الصحة للمستفيدين.وفاز في الدور الثانية للجائزة كل من تطبيق نبض الذي حاز المركز الاول وتقوم فكرته على توفير منصة للتبرع بالأعضاء والدم من خلال واجهتين للمنشأة والراغبين بالتبرع بالأعضاء، وبالمركز الثاني تطبيق فارم جو وتقوم فكرته على مساعدة وزارة الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة على المستوى الزراعي عن طريق توفير بيانات احصائية لأصحاب القرار، فيما حاز المركز الثالث تطبيق دوائي وتقوم فكرته على تطبيق صيدلية إلكترونية توفر كافة المعلومات عن الأدوية ومواعيد استخدامها والمعلومات الخاصة بالمستخدم، بالإضافة إلى إمكانية التحدث إلى طبيب.