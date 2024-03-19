الثلاثاء 19 آذار 2024
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تمديد عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية حتى 18 نيسان

تمديد عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية حتى 18 نيسان
تمديد عطاء لإنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية حتى 18 نيسان

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، عن تمديد عطاء إنشاء مشروع الأزرق الثاني للطاقة الشمسية، الذي سينفذ من خلال اتفاقية مبادلة الدين مع الحكومة الإسبانية الموقعة عام 2001، موضحة أن آخر موعد لتلقي العروض 18 نيسان المقبل.

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وأشارت الوزارة إلى انه سيتم تنفيذ المشروع بأسلوب عقد المقاولة "تسليم مفتاح"، وربطها على الشبكة الكهربائية، مبينة انه مملوك بالكامل للحكومة.


ويهدف المشروع إلى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وتغذيتها للشبكة الكهربائية، وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية وصناعتها، وتشغيل الأيدي العاملة المحلية، وتوفير فرص عمل دائمة خلال فترة الإنشاء والتشغيل، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي.

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