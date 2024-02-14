الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تمويل 16 مصنعا غذائيا في عدد من المحافظات

توقيع الاتفاقية الـ16 لمشروع التحفيز الصناعي للصناعات الغذائية
توقيع الاتفاقية الـ16 لمشروع التحفيز الصناعي للصناعات الغذائية
وقع وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات اليوم الأربعاء في مبنى الوزارة اتفاقية مع مؤسسة السيسبان لتجفيف الخضار والفواكه مثّلها يوسف سالم الغليلات وشركة جمانة أبو قنديل وشريكها مثلتها جمانة عبد الناصر أبو قنديل، وذلك ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية والذي يأتي في إطار أهمية الصناعات الغذائية في التنمية الاقتصادية؛ لما لها دور أساسي في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، وتشجيع الطلب والزيادة في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي وخلق فرص العمل وزيادة الدخل من خلال سلسلة التوزيع، إضافة إلى أهمية منطقة المفرق التنموية وشركة المدن الصناعية.اضافة اعلان

وأكد الحنيفات أن هذين المصنعين سيعملان على خلق فرص عمل تصل إلى 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم إنشاؤهما لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً، إضافة إلى تقليل الاستيراد بما يصل إلى ملايين الدولارات سنويا.

وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية؛ ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار، من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.

وبين الحنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات، وقد تم لغاية الآن تمويل 16 مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات، إضافة إلى المصانع التي يتم إنشاؤها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار، وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينار أردني خلال خمس سنوات و3 ملايين دينار أردني لمشروع مجمع الصناعات الغذائية.
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