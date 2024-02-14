تمويل 16 مصنعا غذائيا في عدد من المحافظات

وأكد الحنيفات أن هذين المصنعين سيعملان على خلق فرص عمل تصل إلى 15 فرصة عمل مباشرة وعدد كبير من فرص العمل غير المباشرة وسيتم إنشاؤهما لاستيعاب فائض الإنتاج في محافظتي العاصمة والمفرق من الخضار والفواكه وتجفيفها وتعبئتها وخلق قيمة مضافة للمنتجات الزراعية مع توفير منتجات زراعية مصنعة محلياً، إضافة إلى تقليل الاستيراد بما يصل إلى ملايين الدولارات سنويا.
وأضاف أن الصناعات الزراعية تعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي في قطاع الخدمات اللوجستية؛ ونتيجة لذلك يمكن أن تساهم في تعزيز الإنتاج والإنتاجية الزراعية والابتكار، من خلال سلسلة القيمة والاستقرار الاقتصادي للأسر الريفية والأمن الغذائي.
وبين الحنيفات أنه سيتم تمويل المشروع لمدة خمس سنوات، وقد تم لغاية الآن تمويل 16 مصنعا لغايات الصناعات الغذائية في عدد من المحافظات، إضافة إلى المصانع التي يتم إنشاؤها في الأغوار الجنوبية لصناعات مركزات البندورة وتبريد وتعبئة الخضار، وسيصل حجم الدعم من وزارة الزراعة لمشروع تحفيز الصناعات الزراعية إلى 200 مليون دينار أردني خلال خمس سنوات و3 ملايين دينار أردني لمشروع مجمع الصناعات الغذائية.