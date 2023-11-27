الإثنين 27 تشرين الثاني 2023
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تنشيط السياحة وميماك أوجلفي تحصدان 4 جوائز من الشرق الأوسط للعلاقات العامة

تنشيط السياحة وميماك أوجلفي تحصدان 4 جوائز من الشرق الأوسط للعلاقات العامة
تنشيط السياحة وميماك أوجلفي تحصدان 4 جوائز من الشرق الأوسط للعلاقات العامة
حصدت هيئة تنشيط السياحة ووكالة ميماك أوجلفي الأردن 4 جوائز مرموقة، في حفل التكريم السنوي من جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة "ميبرا" MEPRA، الذي أقيم بتاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي في دبي.اضافة اعلان

وبحسب بيان  اليوم الاثنين، تعد هذه الجوائز منصة تقديرية تجمع وكالات العلاقات العامة العالمية، الناشطة في تعزيز تبادل المعلومات والتعاون في مختلف قطاعات هذه المهنة، وبناء برنامج يتيح فرص التطوير المهني وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور العلاقات العامة في الإدارة والشؤون الدولية.

وجاءت الجوائز التي حصدها الطرفان بحضور نخبة من أبرز المتخصصين العاملين في مجال الإعلام والعلاقات العامة في المنطقة، ضمن الفئات الأكثر تنافسية على مستوى الشرق الأوسط، لتضم جائزتين ذهبيتين عن "أفضل حملة سياحة وسفر في الشرق الأوسط" و"أفضل حملة دعائية في الأردن"، وجائزتين فضيتين عن "أفضل حملة اتصال حكومي وشؤون عامة في الشرق الأوسط" و"أفضل محتوى مرئي ومسموع في الشرق الأوسط".

وجسّدت هذه الجوائز تميّز الحملة الإعلانية التي قامت بها هيئة تنشيط السياحة، بالتعاون مع شريكها الإبداعي ميماك أوجلفي تحت عنوان"الأردن المعزّب"، التي أطلقت في الربع الأول من العام الحالي بهدف إبراز جمال الأردن وأماكنه السياحية باستخدام مفرد "المعزّب" وهو من المفردات الشائعة لدى العرب، وما زال حاضراً في التقاليد الشعبية الأردنية، حيث تعكس الكلمة كرم الضيافة الأردنية واستقبال الضيوف وتقديم واجب الضيافة لهم.

وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات، "تأتي هذه الجوائز نتيجة جهود الهيئة المستمرة لتحقيق الابتكار والإبداع في جميع أعمالنا، خاصة في ترويج السياحة لبلدنا العزيز الأردن، والتي نعمل بالتعاون مع شريكنا الإبداعي ميماك أوجلفي على إيصال رسالتنا بطريقة مبتكرة ومميزة تتناسب مع المنطقة والعالم".

وأضاف "في بداية العام، أطلقنا حملة الأردن المعزّب والتي لاقت اهتماماً كبيراً وواسعاً من مختلف أنحاء المنطقة، ويسرنا رؤية النجاح الكبير الذي حققته الحملة على المستوى الإقليمي من خلال هذا التكريم".

من جهته، قال المدير العام لوكالة ميماك أوجلفي الأردن، حبيب ريحانا: "إننا نفخر بشراكتنا مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، ونعتز بثقتهم التي أتاحت لنا الفرصة للعمل على حملات دعائية مبتكرة تعزز مكانة الأردن كمركز إبداعي في المنطقة".

وعبر عن شكره "لكل من ساهم في هذا الإنجاز المميز من عملائنا الأعزاء في هيئة تنشيط السياحة، والذي أبرز مدى كفاءة وإبداع طاقم عملنا، ونتطلع قدماً إلى المزيد من الإبداع والتميز".
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