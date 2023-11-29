"تنظيم الاتصالات" تدعو إلى تسليم أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيـرة المدى الأميركية

دعت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات جميـع مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكيـة الأرضيـة قصيرة المدى Digital Enhanced Cordless Telephone System (DECT)

الخاضعة للمواصفة الأميركية (FCC) والتي جرى إدخالها إلى الأردن من الولايات المتحدة الأميركية بالمبادرة إلى تسليمها إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لعدم حصول هذه الأجهزة على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة، وبخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة و تنفيذ أحكام القانون.

اضافة اعلان

وفيما يأتي نص البيان:

اعلان هام صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات

إلى مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكية الأرضية قصيرة المدى



تهيــب هيئـة تنظيــم قطــــاع الاتصــالات في المملكـة الأردنيـة الهاشميــة بجميـع مستخدمي ومالكي أجهزة الهواتف اللاسلكيـة الأرضيـة قصيــرة المدى

Digital Enhanced Cordless Telephone System (DECT)

الخاضعة للمواصفة الأمريكية (FCC) والتي تم إدخالها إلى المملكة الأردنية الهاشمية من الولايات المتحدة الأمريكية بالمبادرة إلى تسليمها بالسرعة الممكنة إلى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في مبناها الكائن في منطقة بيادر وادي السير - حي الديار- دير غبار شارع محمد الزغول عمارة رقم 13، لعدم حصول هذه الأجهزة على الموافقات والتراخيص اللازمة من قبل الهيئة، كما وتعمل على التداخل السلبي على أنظمة الاتصالات العاملة في المملكة، وبخلاف ذلك سوف تقوم الهيئة بمصادرة الأجهزة المذكورة و تنفيذ أحكام المادتين ) 81) و( 83) من قانون الاتصالات رقم ( 13) لسنة 1995 وتعديلاته و اللتين تنصان على ما يلي:



المادة (81):

" كل من أدخل أجهزة اتصال خلافاً لأحكام المادة (35) من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار"



المادة (83):

" كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية خلافًا لأحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن (100) دينار ولا تزيد على (500) دينار أو بكلتا العقوبتين"