تنظيم الطاقة: التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اختيارية

وكان قرر مجلس مفوضي الهيئة اعتماد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن اعتبارا من 28 أيار الماضي على قطاعات: الصناعي المتوسط، ضخ المياه، شحن المركبات/المنزلي، شحن المركبات/المحطات العامة.
وبحسب التعرفة فإن أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 الى 23:00 هي: الصناعي المتوسط 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 120، وشحن المركبات/المنزلي 150، وشحن المركبات/المحطات العامة 15 بدون عمولة.
وخارج وقت الذروة من الساعة 06:00 الى الساعة 14:00 هي: الصناعي المتوسط 60 لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 80، وشحن المركبات/المنزلي 90، وشحن المركبات/المحطات العامة 90 بدون عمولة.
وذروة جزئية من الساعة 14:00 الى 17:00 ومن الساعة 23:00 الى 06:00 هي: الصناعي المتوسط 68 لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 95، وشحن المركبات/المنزلي117، وشحن المركبات/المحطات العامة 112 بدون عمولة.
-(بترا)