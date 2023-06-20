تنظيم الطاقة: التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن اختيارية

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قالت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، إن تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن بشكل اختياري، سيتم لمدة ستة أشهر على أن يجري تقييمها ودراستها من جميع الجوانب لاستكمال تطبيقها على باقي القطاعات.وكان قرر مجلس مفوضي الهيئة اعتماد تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن اعتبارا من 28 أيار الماضي على قطاعات: الصناعي المتوسط، ضخ المياه، شحن المركبات/المنزلي، شحن المركبات/المحطات العامة.وبحسب التعرفة فإن أسعار الكهرباء وقت الذروة من الساعة 17:00 الى 23:00 هي: الصناعي المتوسط 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 120، وشحن المركبات/المنزلي 150، وشحن المركبات/المحطات العامة 15 بدون عمولة.وخارج وقت الذروة من الساعة 06:00 الى الساعة 14:00 هي: الصناعي المتوسط 60 لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 80، وشحن المركبات/المنزلي 90، وشحن المركبات/المحطات العامة 90 بدون عمولة.وذروة جزئية من الساعة 14:00 الى 17:00 ومن الساعة 23:00 الى 06:00 هي: الصناعي المتوسط 68 لكل كيلو واط ساعة، وضخ المياه 95، وشحن المركبات/المنزلي117، وشحن المركبات/المحطات العامة 112 بدون عمولة.-(بترا)