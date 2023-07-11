توضيح من شركة المناصير للمحروقات

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بخصوص التقرير المنشور في جريدتكم بتاريخ 10/7/2023 والذي يتحدث عن الأسقف السعرية للمشتقات النفطية، نود ان نوضح ما يلي:- يجب توحيد المواصفة القياسية الأردنية قبل أن يتم العمل بالأسقف السعرية وذلك لوجود ثلاث مواصفات لمادة الديزل ومواصفتين لمادة البنزين اوكتان 90 ، حيث أنواع الديزل الموجودة بالأسواق وهي منتج محلي يحتوي على 12000 جزء بالمليون كبريت، وديزل يورو 1 يحتوي على كبريت اقل من 1000 جزء بالمليون، وديزل يورو 5 والذي يحتوي على اقل من 10 اجزاء بالمليون وهذا المنتج الوحيد المطابق للمواصفة القياسية الأردنية.- منتج بنزين اوكتان (90)، يوجد نوعان بالأسواق، منتج محلي ويحتوي على كبريت يتراوح ما بين (350-400) جزء بالمليون، ويورو 6 المعتمد من قبل المواصفات الاردنية ويحتوي على اقل من 10 أجزاء بالمليون، وهذا الاختلاف يسبب منافسة غير عادلة لشركات التسويق الأخرى العاملة لأن المنتج المحلي غير المطابق للمواصفات القياسية الأردنية تعمل به شركة واحدة فقط ويتبعه بالأسواق باستثناء من تطبيق المواصفات القياسية الأردنية من رئاسة الوزراء لحين إكمال التوسعة الرابعة لشركة مصفاة البترول الأردنية والتي أخذت وقتا طويلا جدا لعمل هذا التوسعة والذي سيتم بها رفع الطاقة التكريرية للمصفاة وتحسين نوعية المنتجات التي تباع بالسوق الأردني لكي تتطابق مع المواصفة القياسية الأردنية.لذا أن كل ما جاء على لسان الخبراء في هذا الخبر المنشور في جريدتكم بتاريخ 10/7/2023 هو عكس ما تطلبه شركات التسويق العاملة في السوق الأردني وهو توحيد المواصفة القياسية الأردنية لكي تكون هناك منافسة عادلة بين الشركات التسويقية الثلاث.- اما بخصوص مدى تأثير الأسعار من خلال تحديد الأسقف السعرية لجميع المواد أو إدخال شركات تسويق أخرى لن يغير من أسعار المشتقات النفطية بشكل ملموس في السوق وانما مجرد فلسات فقط لمحدودية هامش أرباح المحطات والذي لا يتجاوز 18 فلسا/لتر، أي بمعنى آخر ستة قروش على التنكة (20 لترا).- ومن ناحية أخرى ان شركات التسويق الثلاث تستورد الوقود مع بعضها البعض وفي باخرة واحدة بشكل شهري، حيث يوجد شركتان تستوردان كامل احتياجاتمها من السوق العالمي، وشركة أخرى تستورد جزءا من احتياجاتها والجزء الآخر تشتريه من شركة مصفاة البترول الأردنية ويباع في محطات الوقود التابعة لهذه الشركة وهذا المنتج مستثنى من تطبيق المواصفة القياسية الأردنية بموجب كتاب كما ذكر سابقا.وبمعنى آخر لن يستفيد المواطن كون الأسعار للمواد المستوردة متساوية لجميع الشركات وبالتالي لن تكون المنافسة بالأسعار كبيرة جدا لكي يلمسها المواطن وتؤثر بشكل كبير جدا على مصروفه اليومي من وقود سيارته، وبالتالي فإننا نقترح التالي:- بعد ما يتم توحيد المواصفة القياسية الأردنية لجميع المواد المستهلكة من قبل المواطنين بالسوق الأردني على كل شركة أن تستورد لوحدها ويتم الحصول على أسعار جيدة يلمسها المواطن.- عند تطبيق النقطة الأولى أعلاه هذا سيربك لجنة التسعير في تسعير المواد المتداولة بالسوق، لان التسعير سيكون لجميع المواد، كون التسعير حاليا يتم لديزل واحد فقط وهو المستورد، وبنزين 90 واحد فقط، اما بنزين 95 لا يوجد على تسعيره مشكلة كما ذكر في بداية هذا المنشور وذلك لوجود ثلاثة انواع من الديزل ونوعين من بنزين اوكتان (90).- وبناء على ما ذكر أعلاه فإن تطبيق السقوف السعرية على هذه المنتجات صعب جدا ما لم يتم توحيدها بمواصفة واحدة لكل مادة على حدة.المهندس ياسر المناصير