الإثنين 25 آذار 2024
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توقعات بتحسن الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة

عربة تسوق
توقعات بتحسن الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة

توقع ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن جمال عمرو، أن يتحسن الطلب قليلا على نشاط قطاع المواد الغذائية، خلال الأيام المقبلة، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين بالقطاعين العام والخاص.

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وقال عمرو لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تحسن حركة شراء المواد الغذائية والسلع الرمضانية سيكون بحدود ضيقة كون المواطنين يركزون هذه الايام على مستلزمات العيد.


وأضاف، إن "حركة السوق خلال شهر رمضان الحالي جاءت أقل بنسبة 30 بالمئة مقارنة عما هو معتاد"، مؤكدا أن أسعار المواد الغذائية والسلع الرمضانية "ممتازة ومستقرة، ومتوفرة بكميات كافية".


وبين أن المراكز التجارية الكبرى و"السوبرماركت" والمولات ما زالت تقدم وتطرح عروضا واقعية على العديد من أصناف المواد الغذائية والسلع التي يحتاجها المواطنون والمستهلكون خلال الشهر الفضيل.


ولفت عمرو إلى أن حركة انسياب البضائع المستوردة للمملكة جيدة، ولا يوجد تأخير بوصولها، مشيرا الى وجود أزمة بعمليات المعاينة في ساحة (4) في ميناء العقبة، لتراكم البضائع.


يشارإلى أن قطاع المواد الغذائية بالمملكة يضم 14 ألف شركة موزعة بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة بعموم البلاد لكن نصفها في العاصمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، غالبيتها لأردنيين.

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