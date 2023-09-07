توقع بربط أول 50 ميغاواط كهرباء مع العراق مطلع تشرين الأول

رهام زيدان

رجح مصدر عراقي مسؤول أن يبدأ الأردن بتزويد العراق بالكهرباء مطلع الشهر المقبل ضمن مشروع الربط الكهربائي الذي وضع البلدان حجره الأساس قبل عام.

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وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن الأردن سيزود العراق مبدئيا بثلث القدرة الكهربائية المتفق عليها في المرحلة الأولى. وقال " قدرة التزويد ستبلغ 50 ميغا واط إلى منطقة الرطبة من أصل 150 ميغا واط في هذه المرحلة تزود لاحقا لباقي المناطق".



وكان من المفترض أن يبدأ التزويد الأردني للعراق نهاية آب (أغسطس) الماضي إذ أنجز العراق جميع المحطات الـ132 ومحطة الـ33 وجرى تسليك الخط الناقل بالكامل إلى محطة الرطبة الثانوية، وأصبح جاهزا فنيا لاستلام كمية الطاقة الكهربائية المجهزة من الأردن، بحسب مصارد أردنية عراقية أكدت الأمر في وقت سابق.



غير أن المصدر نفسه قال "الأحداث الامنية التي شهدتها مناطق عراقية أخيرا أبطأت مشروع الربط الكهربائي مع الأردن نتيجة اعتدءات على الأبراج في بعض هذه المناطق". وأكد أن الجهات المختصة في العراق بصدد اعداد خطة أمنية لحماية أبراج وخطوط مشروع الربط الكهربائي تتضمن تغشيل طيارات مسيرة لحماية هذا المشروع .



وبين المصدر أن ارتفاع درجات الحرارة ايضا كان له أثره على التزويد وبالتالي رأى المختصون أن الانتظار أفضل.



ووضع الأردن والعراق حجر الأساس للمشروع في تشرين الأول(أكتوبر) 2022، وهو يهدف في مرحلته الأولى إلى تزويد الجانب العراقي بقدرة كهربائية من الأردن تصل لـ150 ميغاواط، ورفعها إلى 500 ميغاواط في المرحلة الثانية، و900 ميغاواط خلال المرحلة الثالثة.



شركة الكهرباء الوطنية بينت من جهتها في تصريح سابق أنها قاربت على الانتهاء من انجاز نقطة الوصل لمشروع الربط الكهربائي مع العراق.



ويزود الأردن حاليا مركز طريبيل الحدودي مع العراق بالطاقة الكهربائية، إذ بلغ حجم الصادرات للمركز في 7 أشهر 3.7 جيجا واط ساعة مقارنة مع 3.8 جيجا واط بانخفاض نسبته 2.6 %.

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