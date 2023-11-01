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الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
11:33 ص
توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية في تطبيق سند
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد لمدة لا تزيد عن 48 ساعة وذلك لأعمال التحديث والتطوير، على أن تعلن عن عودة الخدمة حال الانتهاء من التحديث.
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