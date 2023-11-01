الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية في تطبيق سند

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة - (أرشيفية)
وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد لمدة لا تزيد عن 48 ساعة وذلك لأعمال التحديث والتطوير، على أن تعلن عن عودة الخدمة حال الانتهاء من التحديث.اضافة اعلان
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