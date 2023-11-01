توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية في تطبيق سند

اضافة اعلان

أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن توقف خدمة تفعيل الهوية الرقمية لتطبيق سند للمستخدمين الجدد لمدة لا تزيد عن 48 ساعة وذلك لأعمال التحديث والتطوير، على أن تعلن عن عودة الخدمة حال الانتهاء من التحديث.