جمعية رجال الأعمال تثمن خطاب الملك في قمة القاهرة للسلام

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ثمنت جمعية رجال الأعمال الأردنيين مضمون خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني في قمة القاهرة للسلام أمس السبت والذي حمل رسائل مهمة تضع المجتمع الدولي أمام اختبار الضمير في ظل ما ترتكبه "إسرائيل" بحق شعبنا الفلسطيني من مجازر وحشية وتدمير ممنهج وقتل للأبرياء والأطفال والنساء والعزل والإنسانية.وقالت الجمعية في بيان صحفي أصدرته اليوم إن جلالة الملك عبد الله الثاني يجسد دوماً صوت الحكمة والعقل في مواقفه ورؤيته حيال أمن واستقرار المنطقة، ولذا كان يحذر مراراً وتكراراً من أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية واستمرار العدوان على قطاع غزة من شأنه أن يجر المنطقة إلى الهاوية.وبينت أن جلالة الملك أكد خلال القمة أن حملة القصف العنيفة الدائرة في غزة في هذه الأثناء هي حملة شرسة ومرفوضة على مختلف المستويات وأنها عقاب جماعي لسكان محاصرين لا حول لهم ولا قوة.وأكدت الجمعية وقوف مجتمع الأعمال الأردني بقوة خلف جلالة الملك، ودعم جهود جلالته ومواقفه الحازمة ضد أي انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الصامد ورفضه لكل ما يجري على الساحة الفلسطينية، باعتباره أول من حذر من أن هذا العنف المستمر لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف.وأشارت الجمعية إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يبذل كل جهد ممكن نصرة لأهلنا في فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلي وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود والغذاء والدواء بشكل مستدام ودون انقطاع إلى الأهل في القطاع.ودانت الجمعية بأشد العبارات استمرار العدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وما نتج عن ذلك من آثار تدميرية وخسائر في الأرواح، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود على المستوى العربي والإقليمي والدولي لحقن دماء أهالي القطاع، ووقف اعتداءات قوات الاحتلال، وتزويدهم بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والكهرباء.