الإثنين 18 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

جوبترول تحذر من إعلانات مزيفة تعد بجوائز وقود مجانية

إحدى محطات جوبترول
إحدى محطات جوبترول

حذرت شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية (جوبترول) من إعلانات مزيفة تتداول عبر الإنترنت تعد بجوائز وقسائم وقود مجانية باسم الشركة. 

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وأكدت جوبترول أنها لا تقدم أي عروض أو جوائز إلا من خلال قنواتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر خدمة الواتس اب وخدمة العملاء على الرقم المعتمد 065800700.

أشارت الشركة أيضًا إلى أن العلامة التجارية الوحيدة لخدمة توصيل الديزل للمنازل والمؤسسات والمصانع من جوبترول هي "جوبترول". 
ونبهت الشركة المستهلكين إلى ضرورة التحقق من صحة أي عروض أو جوائز قبل الاستجابة لها، مشيرة إلى أنها لا تتحمل مسؤولية أي عروض مزيفة. 

ودعت إلى اعتماد المصادر الرسمية للتحقق من العروض والإعلانات هي:
- الرقم المعتمد: 065800700
- صفحة الفيسبوك: @jppmcompany
- الانستغرام: @JoPetrol

وتؤكد جوبترول على التزامها بتوفير معلومات دقيقة وآمنة لعملائها وتحث الجمهور على اليقظة والحذر من الإعلانات المضللة.

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