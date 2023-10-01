حفل موسيقي للفنان وحيد ممدوح احتفاءً بيوم السياحة العالمي

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نظمت وزارة السياحة والآثار أمس السبت، حفلاً موسيقياً احياه الفنان وحيد ممدوح بالمدرج الروماني في وسط البلد.ويأتي هذا الحفل الموسيقي احتفاءً باليوم العالمي للسياحة 2023، والذي يصادف في 27 أيلول من كل عام، حيث إنطلق هذا العام تحت شعار " السياحة والإستثمار الأخضر ".‏وقال وزير السياحة والآثار مكرم القيسي، خلال رعايته الحفل، إن مثل هذه الحفلات الموسيقية لها مساهمة كبيرة في ترسيخ ثقافة الفن والموسيقى والأدب في عاصمتنا الحبيبة عمان صاحبة التاريخ والحضارة والأرث العظيم، بالإضافة الى إشاعة الفرح في عمان وكافة محافظات المملكة.واضاف " سيستمر الدعم لهذه الحفلات لإشاعة البهجة والفرح بين المواطنين الأردنيين وزوار المملكة"، معبرا عن شكره للموسيقار الأردني وحيد ممدوح وفرقة المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق.وبين أن الإحتفالات ستقام في جميع محافظات المملكة، حيث ستقام العديد من الحفلات الموسيقية للفنان وحيد ممدوح والفرقة الموسيقية في الشمال والجنوب والوسط.وأقامت وزارة السياحة والآثار العديد من الفعاليات في مديريات السياحة المنتشرة في جميع محافظات المملكة بمناسبة يوم السياحة العالمي، حيث تضمنت هذه الفعاليات إقامة معارض لعرض المنتجات المحلية والحرف اليدوية والحرف والصناعات التقليدية المنزلية والزراعية والمأكولات المصنوعة من سيدات المجتمع المحلي، بالإضافة الى توزيع الحلوى والعصائر على السياح.وقدم الفنان وحيد ممدوح خلال الحفل الذي جاء بقيادة المايسترو محمد عثمان صديق، العديد من التوزيعات الموسيقية الجديدة لعدد من المؤلفات ما بين أغاني قديمة وحديثة من مصر والخليح ومن بلاد الشام إضافة إلى أغنية أردن أهل العزم للفنانة الكبيرة السيدة فيروز.وشهد الحفل اقبالاً جماهيرياً كبيراً من مختلف مناطق المملكة، كما تفاعل الجمهور مع المعزوفات الموسيقية الطربية التي قدمها الفنان والفرقة الموسيقية.وفي الحديث عن الفنان الأردني وحيد ممدوح فقد بدأ بالعزف على الجيتار في سن صغير خلال إقامته بالقاهرة، ثم التحق بكونسرفتوار لندن في العام 1991، وحصل على دبلوم من المجلس الأعلى للموسيقى في الأكاديمية الملكية البريطانية في الجيتار الكلاسيكي، بالإضافة إلى كونه سفير بمنطقة الشرق الأوسط لأقدم صناع للجيتارات في العالم «Alhambra» في إسبانيا، والمشهورين بصناعتها يدويا.وشارك الفنان الأردني وحيد ممدوح ضمن مسيرته الفنية العزف مع معظم المطربين منهم: وردة الجزائرية، ميادة الحناوي، محمد عبده، نبيل شعيل، نانسي عجرم، وشيرين عبدالوهاب.