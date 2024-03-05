الثلاثاء 05 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

حمادة يطالب بدعم برامج تنشيط السياحة الداخلية

سياح في البترا
سياح في البترا

طالب رئيس لجنة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة، بضرورة توفير الدعم وتوسيع برامج تنشيط السياحة الداخلية وتعميمها على مختلف مناطق المملكة.اضافة اعلان

وأكد حمادة في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تنشيط السياحة الداخلية أمر في غاية الأهمية لدعم صمود المنشآت السياحية ومواصلة أعمالها، إضافة الى تحريك قطاعات اقتصادية وخدمية واسعة، مبينا ان المنشآت السياحية تأثرت جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع عزة.

وشدد على ضرورة التوسع في محاور برنامج "أردننا جنة" المدعوم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة وتقديم عروض تشجيعية مدعومة للمواطنين سواء كان ذلك بالنقل والمطاعم والفنادق من اجل تنشيط المنشآت السياحية المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وأشار حمادة الى أهمية التركيز على تنشيط السياحية الداخلية خلال فصل الشتاء على مواقع هامة مثل منطقة البحر الميت التي تعد مقصدا مهما للوجهات السياحية في هذه الأوقات خصوصا في نهاية كل أسبوع.

وبين أن منطقة البحر الميت تضم منشآت سياحية مثل الفنادق والمطاعم والمتاجر التقليدية، وتحتاج اليوم الى زيادة وتحفيز السياحة الداخلية ومعالجة التحديات التي تواجه منشآت القطاع خصوصا وان تلك المنشآت تشغل أعدادا كبيرة من الأردنيين.

وشدد حمادة على ضرورة توحيد الجهود والعمل كفريق واحد لمعالجة معيقات القطاع السياحي من اجل زيادة نشاط الحركة السياحية وبما يضمن مواصلة عمل منشآت القطاع مثل الفنادق، والمطاعم، والمتاجر التقليدية الاخرى واستقرار العمالة لديها.

وأشار الى ضرورة العمل على تخفيض الكلف التشغيلية على المنشآت السياحية خصوصا فيما يتعلق بأثمان الكهرباء وإطلاق برامج تحفيزية على غرار التي أطلقتها الحكومة خلال جائحة كورونا، إضافة الى دعم الابتكار في المجال السياحي وتنظيم فعاليات ثقافية لجذب اهتمام المواطنين وتعزيز وعيهم بالمقومات السياحية المحلية.

وأكد أهمية مواصلة التنسيق والتواصل مع القطاع الخاص والاستماع للمقترحات والحلول التي تهدف الى تطوير وتنشيط السياحة الداخلية وبما يتواءم مع مضامين وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي، مشددا على ضرورة تكثيف حملات التسويق والترويج للمواقع السياحية التي تتميز بها المملكة واستهداف أسواق جديدة لاستقطاب السياح والاستفادة من التنوع في الانماط السياحية بالمملكة.
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